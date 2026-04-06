Nhan sắc nữ sinh lớp 12 đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Nhan sắc nữ sinh lớp 12 đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tối 5-4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nhan sắc nữ sinh lớp 12 đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Nữ sinh lớp 12 Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc trong đêm thi quyết định, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống?".

Cô trả lời: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn. Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hoá, hay lan toả những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hoá không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá. Giữ gìn văn hoá không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai".

Phần trả lời thuyết phục với phong thái điềm tĩnh đã giúp Hà Linh chinh phục ban giám khảo và khán giả, giúp cô đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Nhan sắc nữ sinh lớp 12 đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 tại Ai Cập

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng nhận học bổng "Người tiên phong" của Swinburne University of Technology, giành giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn (năm học 2025–2026) và giải Nhì cuộc thi "Lắng đọng HOLA" (2024–2025).

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia và đạt kết quả tốt ở một số sân chơi học thuật như Olympic Ngữ văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt hay các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.

Hà Linh còn tích cực trong hoạt động tập thể. Cô từng là cán bộ lớp, đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 (năm học 2023–2024) và tham gia các chương trình cộng đồng, trong đó có HES Open Day hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Hà Linh từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025.

Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Trúc (Á hậu 1), Nguyễn Hồng Hải Vân (Á hậu 2), Trịnh Thị Huệ (Á hậu 3) và Lưu Tố Uyên (Á hậu 4).

Nhan sắc nữ sinh lớp 12 đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Top 5 Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp có Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6. Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.

hoa hậu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo