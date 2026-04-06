Nhan sắc nữ sinh lớp 12 đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Tối 5-4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nữ sinh lớp 12 Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc trong đêm thi quyết định, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống?".

Cô trả lời: "Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn. Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hoá, hay lan toả những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hoá không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá. Giữ gìn văn hoá không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai".

Phần trả lời thuyết phục với phong thái điềm tĩnh đã giúp Hà Linh chinh phục ban giám khảo và khán giả, giúp cô đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.

Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 tại Ai Cập

Không chỉ nổi bật ở nhan sắc và bản lĩnh sân khấu, cô còn sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng. Cô từng nhận học bổng "Người tiên phong" của Swinburne University of Technology, giành giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn (năm học 2025–2026) và giải Nhì cuộc thi "Lắng đọng HOLA" (2024–2025).

Bên cạnh đó, cô cũng tham gia và đạt kết quả tốt ở một số sân chơi học thuật như Olympic Ngữ văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt hay các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.

Hà Linh còn tích cực trong hoạt động tập thể. Cô từng là cán bộ lớp, đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 (năm học 2023–2024) và tham gia các chương trình cộng đồng, trong đó có HES Open Day hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Hà Linh từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi HES's Beauty 2025.