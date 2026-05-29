Hoa hậu Yến Nhi, siêu mẫu Vũ Thu Phương tụ hội vì phở Việt

Chi hội Phở Sài Gòn xây dựng cộng đồng nghề có tính kết nối, chia sẻ, cùng gìn giữ bản sắc

Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức tại Bảo tàng Phở (số 211 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành, TP HCM). Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 Yến Nhi và siêu mẫu Vũ Thu Phương là một trong những khách mời tham gia sự kiện.

Chi hội Phở Sài Gòn được thành lập nhằm mục tiêu tập hợp các nghệ nhân, đầu bếp, chủ thương hiệu phở, nhà nghiên cứu, chuyên gia ẩm thực, doanh nghiệp và những cá nhân tâm huyết với phở Việt tại TP HCM.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện

Chi hội hướng đến xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp có tính kết nối, chia sẻ, cùng gìn giữ bản sắc, nâng cao chất lượng, phát triển thương hiệu và thúc đẩy phở trở thành một sản phẩm văn hóa ẩm thực có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch danh dự của Chi hội Phở Sài Gòn, cho biết: "Thông qua hệ thống các chi hội, hiệp hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: bảo tồn giá trị truyền thống của Phở Việt; từng bước chuẩn hóa chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp và văn hóa phục vụ; xây dựng thương hiệu Phở Việt ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc.

Đặc biệt, hiệp hội đang hướng đến mục tiêu phối hợp xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh Phở Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể, qua đó khẳng định vị thế của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên trường quốc tế".

Theo ông, thời gian tới, hiệp hội sẽ tiếp tục thành lập các chi hội tại các địa phương, hướng đến hình thành Liên Chi hội Phở Việt Nam, tạo nên một cộng đồng nghề nghiệp thống nhất, cùng kết nối, hỗ trợ và đưa Phở Việt vươn xa hơn trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Với tinh thần "giữ gìn hương vị - kết nối cộng đồng - lan tỏa văn hóa", Chi hội Phở Sài Gòn kỳ vọng trở thành mái nhà chung của những người yêu phở, làm phở và trân trọng giá trị phở…

Siêu mẫu Vũ Thu Phương, là doanh nhân kinh doanh quán phở nhiều năm, chia sẻ: "Tôi thấy rất tuyệt vời khi tham gia lễ ra mắt Chi hội Phở Sài Gòn, nhìn Phở Việt được tôn vinh một cách đúng tầm, đúng giá trị. Việc tôn vinh này không chỉ góp phần quảng bá du lịch, văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế mà chúng ta còn đang gìn giữ Phở Việt cho thế hệ sau".

Cô cho biết hiện đang kinh doanh phở gà và sẽ nghiên cứu, làm một nhà hàng chuyên phở Nam Định.