Văn hóa - Văn nghệ

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử ngôi sao Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo đã có buổi giao lưu với báo giới tại TP HCM trước thềm khai mạc Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

Buổi giao lưu diễn ra tại TP HCM chiều 6-11. Diễn viên Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo mặc giản dị, chia sẻ về việc tham gia gala, những cảm nhận về Việt Nam, việc quảng bá cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)…

"Đây là lần đầu tôi đến TP HCM. Trước đó, tôi có qua Việt Nam chỉ là công việc chưa có cơ hội tham quan nhiều. Điều ấn tượng nhất của tôi đối với Việt Nam là bánh mì" - diễn viên Cổ Thiên Lạc chia sẻ.

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 1.

Hồng Kim Bảo (trái) và Cổ Thiên Lạc

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 2.

Cả hai chia sẻ nhiều trong buổi giao lưu

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 3.

Cả hai tham gia gala để quảng bá điện ảnh Hồng Kông

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 4.

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 5.

Hồng Kim Bảo và nữ phiên dịch

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 6.

Cổ Thiên Lạc (trái) cùng nam phiên dịch

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 7.

Nam diễn viên Hồng Kim Bảo cho biết: "Tôi đã từng đến Đà Nẵng. Tôi nhớ hồi đó ở Hồng Kông (Trung Quốc) rất khó tìm được món phở ngon. Vì thế khi đến Đà Nẵng, tôi tìm quán phở ngon nhưng tiếc là chưa tìm được quán phở nào thật sự ưng ý. Có lẽ vì là dịp Tết nên hàng quán không mở cửa. Tôi đã rất bất ngờ khi thấy văn hóa Việt Nam cũng khá giống Hồng Kông (Trung Quốc) là cũng có Tết Nguyên đán và dịp này thì hàng quán cũng đóng cửa. Tôi sang du lịch đúng dịp này".

Diễn viên Hồng Kim Bảo cho rằng phở là một cái món ăn ấn tượng với ông. Ngay cả khi ông đi Úc hay ở bên Los Angeles - Mỹ thì cũng cố gắng đi tìm những quán phở. Khi đến Đà Nẵng, chuyện đầu tiên cần làm là tìm những quán phở ngon. Lần này, đến TP HCM ông đã được ăn phở nhưng chỉ cảm thấy ổn, không phải quá ngon, bánh mì cũng chưa tìm được nơi bán ngon.

Ngoài trò chuyện về ẩm thực, diễn viên Cổ Thiên Lạc cho biết đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với người hâm mộ Việt Nam, bình thường anh chỉ tiếp xúc qua nền tảng mạng. Trước khi đến TP HCM dự gala, anh cũng đã tìm hiểu thị trường điện ảnh Việt. Sắp tới, anh sẽ có những buổi gặp gỡ với các đạo diễn và diễn viên của Việt Nam, mong muốn sẽ tìm được cơ hội hợp tác cùng nhau.

Diễn viên Hồng Kim Bảo cho rằng gala có ý nghĩa đặc biệt đối với điện ảnh cả hai bên. Ông kỳ vọng sớm có cơ hội giao lưu, xúc tiến hợp tác. Ông cùng nhiều nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên đã quay phim ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng Việt Nam thì chưa.

Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo tại giao lưu

Ông bộc bạch rằng thành công của mỗi người đều khác nhau. Là người đi trước, ông chỉ có thể là truyền cảm hứng và chia sẻ trải nghiệm. Phần còn lại, mỗi diễn viên đều phải suy nghĩ từ cái chung, đúc kết ra bài học riêng cho bản thân.

Cả hai diễn viên cũng có những chia sẻ liên quan đến sự phát triển của AI và tác động chung đến điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc). Họ đều cho rằng AI là xu thế chung nhưng với những phim thể loại võ thuật, đa phần là phải sử dụng võ thuật thật, AI không thể thay thế.

Trước đó, sáng 6-11, Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), đã có chia sẻ với báo giới. Trong buổi giao lưu, ông bày tỏ mục tiêu chính của gala là đưa điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) vươn ra thị trường quốc tế và mở ra nhiều thị trường mới trên thế giới.

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 8.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) chia sẻ

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 9.

Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo khen ngợi bánh mì và phở Việt - Ảnh 10.

Việt Nam được lựa chọn là điểm đến tiếp theo trong chuỗi sự kiện tại các thành phố lớn của châu Á, sau Dubai, Bangkok và Jakarta, với mong muốn giới thiệu những phim mới nhất và một thế hệ nhà làm phim mới của Hồng Kông (Trung Quốc), để hình ảnh điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) trong mắt khán giả không chỉ dừng lại ở thập niên 1990.

Ông nhận thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ nhờ có cơ cấu dân số trẻ và môi trường kinh tế ngày càng được cải thiện, dẫn đến nhu cầu giải trí bằng phim ảnh tăng cao. Ông cũng đánh giá cao sự phát triển của ngành điện ảnh trong nước của Việt Nam, với nhiều tác phẩm, đề tài và diễn viên rất xuất sắc. Một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến đi lần này là tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai nền điện ảnh.

Ông cho biết Hồng Kông (Trung Quốc) mong muốn tập trung hợp tác với các nước Đông Nam Á vì chi phí sản xuất rẻ.

