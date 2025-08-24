HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Hòa Minzy khơi gợi tinh thần biết ơn của những người trẻ

Thái An - Yến Anh

(NLĐO)- Chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt, MV "Nỗi đau giữa hòa bình" của Hòa Minzy hợp tác cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem.

Vào đúng dịp 2-9, Hòa Minzy hợp tác với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình".

Hòa Minzy khơi gợi tinh thần biết ơn của những người trẻ- Ảnh 1.

Hòa Minzy ra mắt MV "Nỗi đau giữa hòa bình" vào đúng dịp 2-9 như một lời tri ân đến những người chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc cũng như những hy sinh cao cả của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc

Ca khúc là những giai điệu ngợi ca sự hy sinh lớn lao của những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng, có chồng, con hy sinh nơi chiến trường. "Nỗi đau giữa hòa bình" cũng được sử dụng làm nhạc chủ đề bộ phim điện ảnh Mưa đỏ" do Thượng tá - NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn.

Hoà Minzy cho biết, trong chuyến thăm Quảng Trị dịp 27-7 vừa qua, cô được thăm và nghe kể về câu chuyện cảm động của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui. Chồng và con trai duy nhất của mẹ Vui đều là liệt sĩ (chồng là liệt sĩ Lê Hồi hy sinh năm 1948, con là liệt sĩ Lê Thịnh hy sinh năm 1969). Nỗi đau người mẹ giữa thời bình không nguôi thương nhớ, nghĩ về chồng con đã thôi thúc Hòa Minzy tự hứa sẽ phải thực hiện một MV "đủ tâm xứng tầm" để tri ân những hy sinh cao cả của những người vợ, người mẹ hậu phương vững chắc.

Hòa Minzy khơi gợi tinh thần biết ơn của những người trẻ- Ảnh 2.

Nữ ca sĩ mời NSND Như Quỳnh vào vai mẹ trong MV của mình

Khi được mời và tham gia "Mưa đỏ", vào vai nữ cô thư ký thành viên đoàn đàm phán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris 1972, Hòa Minzy hiểu hơn về sự mất mát to lớn của những người vợ, người mẹ liệt sĩ, anh hùng, đặc biệt là tinh thần yêu nước nồng nàn. Đó chính là lý do thôi thúc để nữ ca sĩ quyết tâm thực hiện một MV chủ đề người mẹ Việt Nam anh hùng, hóa thân thành người vợ, người con dâu tần tảo, sống trong chia cắt khi chồng ra trận tại Thành cổ Quảng Trị. Cô muốn làm MV này để nhắc nhở thế hệ trẻ luôn biết ơn, tri ân những người Mẹ Việt Nam anh hùng".

MV cũng có thể coi là ngoại truyện của phim "Mưa đỏ". Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam, người và vai Tạ, đội trưởng Tiểu đội 1 trong "Mưa đỏ", đóng vai chồng, NSND Như Quỳnh vào vai mẹ.

Hòa Minzy khơi gợi tinh thần biết ơn của những người trẻ- Ảnh 3.

MV cũng có thể coi là ngoại truyện của phim "Mưa đỏ"

Cô lý giải, mình có "cảm tình" với vai Tạ của Phương Nam vì nhân vật nam tính, quả cảm và luôn nhắc đến người vợ, phù hợp với câu chuyện MV. Diễn viên Phương Nam cũng nhận lời ngay và hết mình cho dự án. Với NSND Như Quỳnh, sự xuất hiện của bà càng đặc biệt bởi bà vốn thành danh với những vai người mẹ, người vợ đức hạnh. Nữ nghệ sĩ đồng ý không một phút do dự khi Hòa Minzy ngỏ lời mời, không cần hỏi cát xê.

Hòa Minzy cho biết đêm nào cô cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt. Âm nhạc, câu chuyện MV gây ám ảnh nữ ca sĩ suốt thời gian qua. "Có thể nói là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất" – nữ ca sĩ nói.

Hòa Minzy khơi gợi tinh thần biết ơn của những người trẻ- Ảnh 4.

Hòa Minzy mời Bà mẹ Việt Nam anh hùng 100 tuổi Trần Thị Căn đến dự buổi ra mắt MV của cô để nói những lời nói tri ân mẹ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay anh viết ca khúc tại Úc sau một tuần tìm hiểu và xem Mưa đỏ. Tác phẩm hoàn thành chỉ trong ba tiếng, từ 3 giờ đến 6 giờ sáng. Nam nhạc sĩ chia sẻ, ở đoạn cao trào, Hòa Minzy sau câu hát đã gục xuống và ôm mặt khóc. Tất cả mọi người trong phòng thu đều rơi nước mắt vì sự xúc động và chân thành ấy. Nam nhạc sĩ cũng quyết giữ nguyên tựa đề Nỗi đau giữa hòa bình dù từng có ý kiến cho rằng quá nặng nề.

"Hòa bình không tự nhiên mà có, nó đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nếu chúng ta quên đi nỗi đau ấy, chúng ta sẽ có lỗi với lịch sử" – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

Hòa Minzy khơi gợi tinh thần biết ơn của những người trẻ- Ảnh 5.

Chỉ sau hơn 1 ngày ra mắt, MV "Nỗi đau giữa hòa bình" đã đạt hơn 1,6 triệu lượt xem

"Tôi mong khán giả, nhất là giới trẻ, qua vài phút của MV sẽ cảm nhận phần nào sự khốc liệt của 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị, từ đó trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay"- Hòa Minzy xúc động bày tỏ.

