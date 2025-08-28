Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình

Kim Ngân

(NLĐO) - Tập 4 “Sao nhập ngũ 2025” gây chú ý với màn “Bắc Bling” sôi động của Hòa Minzy và khoảnh khắc xúc động khi Minh Tú chia tay vì chấn thương.

Tập 4 "Sao nhập ngũ 2025" với chủ đề "Vượt nắng thắng mưa" mang đến nhiều cảm xúc trái ngược: Từ những phút giây sôi động của hội thao văn nghệ, cho đến khoảnh khắc lặng đi trong chia tay đầy nước mắt.

Mở màn, các nghệ sĩ chia thành bốn đội, do Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Chi Pu làm đội trưởng. Họ lần lượt thể hiện những tiết mục "nhạc dã chiến". 

Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình - Ảnh 1.

Hòa Minzy và các đồng đội khuấy đảo “Sao nhập ngũ” tập 4

Đội Thanh Duy hát "Hành khúc ngày và đêm", nhóm của Anh Tú song ca "Vào hạ", còn Hải Đăng Doo cùng đồng đội trình diễn "Giấc mơ trưa". Trong khi đó, đội do Chi Pu dẫn đầu gồm Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng và chiến sĩ Đức Toàn đã chiếm trọn điểm cao nhất với màn trình diễn "Bắc Bling" phiên bản mới cực kỳ sôi động.

Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình - Ảnh 2.

Minh Tú nghẹn ngào khi phải rời chương trình

Tuy nhiên, trong tập này, Jun Phạm (quán quân Sao nhập ngũ 2019) và Trang Pháp bất ngờ thêm vào hành trình với vai trò bổ sung lực lượng. Sự tái ngộ của Jun Phạm đã tiếp thêm động lực cho đàn em. Trong khi đó, Trang Pháp gây ấn tượng khi mạnh dạn tạm biệt mái tóc hồng quen thuộc để hòa mình vào môi trường quân ngũ.

Trong khi đó, Minh Tú, từng bị chấn thương đùi ở tập 1, buộc phải ngậm ngùi chia tay chương trình vì dây chằng đầu gối bị tổn thương nặng. Cô không kìm nổi cảm xúc, rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt đồng đội và bày tỏ hy vọng được trở lại trong mùa sau. 

Tin liên quan

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ

Concert Sao Nhập Ngũ quy tụ 25 nghệ sĩ đình đám như Soobin, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Bùi Công Nam…, cùng đội ngũ ekip sản xuất concert hàng đầu Việt Nam.

sao nhập ngũ Hoà Minzy Minh Tú Bắc Bling
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo