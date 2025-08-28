Hòa Minzy khuấy đảo “Sao nhập ngũ”, Minh Tú bật khóc rời chương trình

Tập 4 "Sao nhập ngũ 2025" với chủ đề "Vượt nắng thắng mưa" mang đến nhiều cảm xúc trái ngược: Từ những phút giây sôi động của hội thao văn nghệ, cho đến khoảnh khắc lặng đi trong chia tay đầy nước mắt.

Mở màn, các nghệ sĩ chia thành bốn đội, do Anh Tú, Thanh Duy, Hải Đăng Doo và Chi Pu làm đội trưởng. Họ lần lượt thể hiện những tiết mục "nhạc dã chiến".

Hòa Minzy và các đồng đội khuấy đảo “Sao nhập ngũ” tập 4

Đội Thanh Duy hát "Hành khúc ngày và đêm", nhóm của Anh Tú song ca "Vào hạ", còn Hải Đăng Doo cùng đồng đội trình diễn "Giấc mơ trưa". Trong khi đó, đội do Chi Pu dẫn đầu gồm Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng và chiến sĩ Đức Toàn đã chiếm trọn điểm cao nhất với màn trình diễn "Bắc Bling" phiên bản mới cực kỳ sôi động.

Minh Tú nghẹn ngào khi phải rời chương trình

Tuy nhiên, trong tập này, Jun Phạm (quán quân Sao nhập ngũ 2019) và Trang Pháp bất ngờ thêm vào hành trình với vai trò bổ sung lực lượng. Sự tái ngộ của Jun Phạm đã tiếp thêm động lực cho đàn em. Trong khi đó, Trang Pháp gây ấn tượng khi mạnh dạn tạm biệt mái tóc hồng quen thuộc để hòa mình vào môi trường quân ngũ.

Trong khi đó, Minh Tú, từng bị chấn thương đùi ở tập 1, buộc phải ngậm ngùi chia tay chương trình vì dây chằng đầu gối bị tổn thương nặng. Cô không kìm nổi cảm xúc, rơi nước mắt khi nói lời tạm biệt đồng đội và bày tỏ hy vọng được trở lại trong mùa sau.