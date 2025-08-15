HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ

PV

Concert Sao Nhập Ngũ quy tụ 25 nghệ sĩ đình đám như Soobin, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Bùi Công Nam…, cùng đội ngũ ekip sản xuất concert hàng đầu Việt Nam.

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ- Ảnh 1.

Concert Sao Nhập Ngũ sẽ được tổ chức tại Công viên Sáng tạo, TP Hồ Chí Minh vào ngày 24-8 tới đây với quy mô hơn 1.000m2, dự kiến thu hút hơn 10.000 khán giả tham dự.

Quy tụ gần 25 nghệ sĩ đình đám như Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Hoa hậu Hương Giang, Hòa Minzy, Soobin, Trúc Nhân, Chi Pu, Jun Phạm, Thanh Duy, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên, Duy Khánh, Ninh Dương Lan Ngọc, Bùi Công Nam, Tăng Phúc, LyLy, Double 2T, Linh Ngọc Đàm, Hậu Hoàng, Pháo, Hải Đăng Doo, Cara…, Concert Sao Nhập Ngũ hứa hẹn mang đến một đại tiệc âm nhạc chưa từng có.

Không chỉ gây choáng ngợp với dàn sao "khủng", nhà sản xuất Viettel Media còn công bố đội ngũ "cầm trịch" phần sân khấu gồm những "bậc thầy" sáng tạo như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, SlimV, Trần Film, Long Kenji và Vĩ Khang.

Đây là những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam, từng gặt hái nhiều thành công qua loạt dự án âm nhạc - giải trí đình đám. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ kiến tạo một đêm diễn giàu cảm xúc, hoành tráng và mang đậm tinh thần yêu nước.

Đinh Hà Uyên Thư - Đạo diễn hình ảnh kể chuyện bằng cảm xúc

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ- Ảnh 2.

Được mệnh danh là "đạo diễn triệu view", Đinh Hà Uyên Thư là người đứng sau hàng trăm MV, liveshow và chương trình truyền hình được đầu tư công phu. Tư duy hình ảnh hiện đại, khả năng biến mỗi khung hình thành một lát cắt cảm xúc là thế mạnh đã giúp chị thành công ở cả sân khấu nghệ thuật lẫn sản xuất nội dung số. Uyên Thư từng đạo diễn nhiều concert và dự án lớn như Rap Việt, The Heroes, Hòa Minzy Concert,… và sẽ mang chính tinh thần sáng tạo ấy đến Concert Sao Nhập Ngũ .

SlimV - "Phù thủy âm nhạc" đa sắc thái

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ- Ảnh 3.

Nổi tiếng với khả năng phối khí kết hợp tinh tế giữa âm nhạc điện tử hiện đại và chất liệu dân tộc, SlimV đã góp phần định hình âm thanh cho nhiều sân khấu lớn như Rap Việt, The Remix, WeChoice Awards… Sự biến hóa linh hoạt của anh giúp âm nhạc vừa giàu năng lượng, vừa giữ được chiều sâu cảm xúc – yếu tố then chốt để truyền tải tinh thần chiến binh của Sao Nhập Ngũ.

Đồng hành cùng SlimV trong concert lần này, Viettel Media đã lựa chọn SpaceSpeakers Label - công ty âm nhạc chuyên nghiệp trực thuộc SpaceSpeakers Group, quy tụ đội ngũ sản xuất hàng đầu. Được thành lập năm 2020, SS Label nổi tiếng với những dự án giàu giá trị nghệ thuật, từ Kosmic Concert (2022) đến SOOBIN Live Concert: All-Rounder (2025), luôn dẫn đầu xu hướng và tạo dấu ấn riêng trong từng sản phẩm.

Sự kết hợp giữa SlimV và SS Label hứa hẹn mang đến cho Concert Sao Nhập Ngũ phần âm nhạc được thiết kế tỉ mỉ, chỉn chu với những bản phối mới mẻ khắc họa sống động tinh thần và hình ảnh của người chiến sĩ trên sân khấu.

Long Kenji – Đạo diễn ánh sáng dẫn dắt cảm xúc

Là "thần đèn" của giới sân khấu, Long Kenji từng tham gia thiết kế ánh sáng cho hàng loạt show diễn đình đám, từ live show ca sĩ top đầu đến lễ hội âm nhạc quy mô quốc tế tại Việt Nam. Anh nổi tiếng với khả năng kết hợp màu sắc, cường độ và tiết tấu ánh sáng để kể một câu chuyện thị giác sống động, giúp khán giả "thấy" được cả âm nhạc.

Trần Quốc Vương – D.O.P biến sân khấu thành tác phẩm điện ảnh

Với hơn 15 năm kinh nghiệm quay dựng và chỉ đạo hình ảnh, Trần Quốc Vương (Trần Film) từng tham gia hàng loạt chương trình giải trí đình đám và concert quy mô lớn. Anh được biết đến với khả năng lựa chọn góc máy tinh tế, nắm bắt khoảnh khắc vàng của nghệ sĩ, và truyền tải trọn vẹn cảm xúc từ sân khấu đến khán giả qua màn ảnh.

Phùng Vĩ Khang – Art Director gắn kết mỹ thuật và tinh thần dân tộc

Vĩ Khang được yêu mến vì những thiết kế sân khấu gây "rùng mình" bởi tính thẩm mỹ và thông điệp văn hóa rõ nét. Anh từng đảm nhận vai trò giám đốc mỹ thuật cho nhiều chương trình nghệ thuật và lễ hội lớn, luôn đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào các chi tiết dàn dựng. Đến với Concert Sao Nhập Ngũ , anh hứa hẹn mang hình ảnh người lính và lịch sử hào hùng lên sân khấu một cách sáng tạo và đầy cảm xúc.

Sự thành công của chuỗi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" là minh chứng "đắt xắt ra miếng" cho màn kết hợp của "F5" phù thủy sân khấu này.

Việc Viettel Media lựa chọn những cái tên hàng đầu như Đinh Hà Uyên Thư, SlimV, Long Kenji, Trần Fiml và Vĩ Khang cho Concert Sao Nhập Ngũ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và chỉnh chu.

Ông Lê Anh Ngọc, Phó Giám đốc Viettel Media phát biểu tại sự kiện ra mắt chương trình: "Mong muốn của chúng tôi là đưa Sao Nhập Ngũ trở thành một thương hiệu truyền thông giải trí. Nhưng hơn thế, chúng tôi kỳ vọng "Sao Nhập Ngũ" sẽ trở thành một lý tưởng, một lời kêu gọi đến các nghệ sĩ, các đạo diễn, các nhà sáng tạo nội dung và tất nhiên quan trọng nhất là quý vị khán giả… sẽ cùng chung tay với chúng tôi xây dựng một ngành công nghiệp văn hóa giải trí đậm đà bản sắc Việt Nam, khơi gợi các giá trị tốt đẹp: tình yêu Tổ quốc, tự hào dân tộc."

Khán giả cũng kỳ vọng sự kết hợp của những thiên tài trong làng nghệ thuật biểu diễn sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc hoành tráng, chất lượng, mãn nhãn và ý nghĩa, nơi âm nhạc, hình ảnh và tinh thần yêu nước hòa quyện sâu sắc.

Concert Sao Nhập Ngũ: ekip hàng đầu Việt Nam hội tụ, hứa hẹn một đêm bùng nổ- Ảnh 4.Cơ hội xem miễn phí concert "Sao nhập ngũ" tại TP HCM

(NLĐO)- Concert "Sao nhập ngũ" với loạt sao hứa hẹn sẽ đem đến những cảm xúc bùng nổ, khơi gợi lòng tự hào dân tộc.

