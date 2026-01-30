Hòa Minzy lên tiếng sau sự việc mời cha mẹ lên sân khấu Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

Hòa Minzy bị oan

Khoảnh khắc nhận giải thưởng của Hòa Minzy

Tối 29-1, ca sĩ Hòa Minzy là người chiến thắng nhiều nhất tại Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 với các giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn), MV của năm dành cho MV Bắc Bling (do Hội đồng nghệ thuật bình chọn) và Nghệ sĩ vì cộng đồng.

Hòa Minzy nhận được nhiều lời khen ngợi và chúc mừng của công chúng. Bởi lẽ, những chiến thắng của cô là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, Hòa Minzy cũng trở thành cái tên bị chỉ trích sau đêm trao giải. Nhiều ý kiến cho rằng, việc Hòa Minzy đưa cả cha mẹ lên sân khấu nhận giải cùng khiến cho chương trình mất nhiều thời lượng sóng (chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9).

Vì vậy, việc phần nhận giải của Hòa Minzy kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thời lượng chung của cả chương trình. Và điều đó hoàn toàn dễ thấy khi sau phần nhận giải của Hòa Minzy, cả hai hạng mục Nhóm nhạc được yêu thích nhất dành cho Nhà Chín Muồi và Ca khúc được yêu thích nhất dành cho Mãi là người Việt Nam của ca sĩ Trang Pháp, không còn được thời lượng để phát biểu.

Hòa Minzy nói gì?

Hòa Minzy chia sẻ

Để đảm bảo thời lượng, ê kíp thực hiện chương trình đã cắt bỏ phần chia sẻ của người chiến thắng (cụ thể ở đây là Nhà Chín Muồi và Trang Pháp) trong khi người chiến thắng của những hạng mục khác vẫn được phát biểu. Điều này khiến cho Nhà Chín Muồi và cả Trang Pháp khá "hụt hẫng".

Tuy nhiên, cả Nhà Chín Muồi lẫn Trang Pháp đều không trách Hòa Minzy. Bởi hơn ai hết, chính họ hiểu được cảm giác của người chiến thắng. Và họ hoàn toàn thông cảm với hành động mời cha mẹ cùng lên nhận giải của Hòa Minzy.

Vì thời lượng phát sóng trực tiếp luôn có giới hạn nên dù đã rất chuyên nghiệp sắp xếp nên đôi khi, thời lượng phát sóng vẫn "lố" so với dự định ban đầu. Chính vì vậy, việc lố giờ phát sóng là điều mà bản thân Hòa Minzy hay ê kíp thực hiện chương trình đều không muốn. Dẫu biết, khán giả mong đợi thần tượng của mình được nói lời cảm ơn ở khoảnh khắc được tôn vinh nhưng thỉnh thoảng, khi mọi điều diễn ra không như ý, ban tổ chức Giải Mai Vàng cũng mong nhận được sự cảm thông của khán giả.

Khi đã là người được tôn vinh trên sân khấu Lễ trao Giải Mai Vàng thì đó đều là những cá nhân, tập thể đặc biệt với Ban Tổ chức Giải Mai Vàng, ê kíp thực hiện lễ trao giải hay bất cứ cá nhân nào. Bởi để được tôn vinh, họ đã có những đóng góp và nỗ lực rất lớn cho bức tranh nghệ thuật nước nhà. Chính vì vậy, những phỏng đoán trên mạng xã hội đều không đúng.

Hòa Minzy và SOOBIN chiến thắng hạng mục Nam- Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

Trước làn sóng tranh cãi, Hòa Minzy đã nhanh chóng lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết do chương trình được truyền hình trực tiếp nên cô lựa chọn không phát biểu dài dòng. Sau khi bố mẹ lên sân khấu, cả ba chỉ đứng cùng nhau trong giây lát rồi rời xuống, không có thêm bất kỳ lời chia sẻ nào khác. "Biết là sóng trực tiếp nên khi nhận giải con không có nói cảm ơn như mọi khi, con muốn cảm ơn sau để dành khoảnh khắc tuyệt vời này mời bố mẹ lên sân khấu. Sau khi bố mẹ lên, Hòa và bố mẹ cũng không nói một lời nào cướp sóng gì hết, 3 người chỉ đứng đó rồi đi xuống. Suốt 12 năm, đây là lần đầu tiên bố mẹ được cùng Hòa nhận giải thưởng. Hôm nay Hòa được 3 giải thưởng, 1 lần không nói, 1 lần nói rất ngắn và 1 lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm. Xin hãy hiểu đừng trách vô tâm ạ. Không phải do Hòa đâu, thật sự" - nữ ca sĩ giải thích.

Sau khi Hòa Minzy lên tiếng, nhiều khán giả bày tò sự cảm thông, cho rằng việc mời bố mẹ lên sân khấu là hành động xuất phát từ tình cảm gia đình chân thành. Với họ, đây là khoảnh khắc đáng trân trọng, đặc biệt khi bố mẹ Hòa Minzy lần đầu trực tiếp chứng kiến con gái được vinh danh sau nhiều năm làm nghề.

Với ca sĩ Trang Pháp và Nhà Chín Muồi, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng hay ca sĩ Hòa Minzy đều trân trọng bởi mối qua hệ lâu năm giữa họ. Vì vậy, khi sự việc xảy ra, ban tổ chức cũng mong nhận được sự cảm thông của khán giả, người hâm mộ.