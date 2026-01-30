Liên Bỉnh Phát đến dự Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 cùng với bạn gái lâu năm Ngọc Kayla. Cả hai đẹp đôi, tạo được sức hút lớn với người hâm mộ.

Khi được xướng tên chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất" với vai dịch giả Khang trong phim "Quán Kỳ Nam", Liên Bỉnh Phát bất ngờ và hạnh phúc.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla

Nam diễn viên chung vui cùng bạn gái

Ngọc Kayla ủng hộ nam diễn viên

Liên Bỉnh Phát nhận lời chúc mừng từ bạn bè xung quanh

Liên Bỉnh Phát - Mai Vàng 2025

Anh ôm chầm Ngọc Kayla trong niềm vui và sau đó chung vui cùng bạn bè xung quanh. Trên sân khấu nhận giải, anh đặc bệt cảm ơn đến Ngọc Kayla. "Tôi xin chia sẻ niềm vui này đến một người bạn đã đồng hành với tôi trong những năm vừa qua. Ngọc Kayla - cảm ơn em!" - Liên Bỉnh Phát thổ lộ.

Liên Bỉnh Phát kín tiếng về đời tư, miệt mài lao động nghệ thuật. Khoảng cuối năm 2025, anh mới bắt đầu công khai nhiều về chuyện tình 5 năm với Ngọc Kayla. Cả hai thoải mái sánh đôi tại những sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao và không ngại dành cho nhau những cử chỉ tình cảm.

Mặc dù kín tiếng, chuyện tình của Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla không phải chuyện bí mật trong giới vì cả hai thường đi ăn uống, du lịch cùng hội bạn thân.