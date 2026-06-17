Hòa nhạc "Frozen Fire” mang đến những kiệt tác giao hưởng thế giới

Chương trình hòa nhạc "Frozen Fire" sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm tối 26-6. Đêm nhạc đưa khán giả bước vào thế giới giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX với ba tác phẩm kinh điển giàu cảm xúc.

Dàn nhạc Hanoi Philharmonic Orchestra

Lấy cảm hứng từ sự đối lập giữa băng giá và ngọn lửa nội tâm, "Frozen Fire" mở ra không gian âm nhạc nơi những cảm xúc mãnh liệt được thể hiện qua các cấu trúc giao hưởng đồ sộ của âm nhạc châu Âu.

Mở đầu hòa nhạc "Frozen Fire" là tác phẩm "Finlandia", Op.26 của nhà soạn nhạc Jean Sibelius. Đây là bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan, được xây dựng bằng những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi và trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất của âm nhạc Bắc Âu.

Tiếp đó, nghệ sĩ Sara Dragan sẽ trình diễn "Concerto violin số 1 giọng Fa thăng thứ", Op.14 của Henryk Wieniawski. Tác phẩm được xem là một trong những concerto violin giàu kỹ thuật và rực lửa nhất của thời kỳ lãng mạn, đòi hỏi nghệ sĩ biểu diễn phải sở hữu trình độ kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ.

Khép lại chương trình là "Giao hưởng số 5 giọng Rê thứ", Op.47 của Dmitri Shostakovich - kiệt tác giao hưởng của thế kỷ XX. Tác phẩm gây ấn tượng bởi những xung đột nội tâm dữ dội, bầu không khí căng thẳng cùng khát vọng tự do được đẩy lên cao trào qua ngôn ngữ âm nhạc sâu sắc và ám ảnh.

Nghệ sĩ violin Sara Dragan

Chương trình quy tụ những tên tuổi uy tín của âm nhạc cổ điển quốc tế. Trong đó, Kalle Kuusava là nhạc trưởng người Phần Lan được đánh giá cao trên các sân khấu giao hưởng, opera và ballet. Ông gây tiếng vang sau khi giành chiến thắng tại Cuộc thi Chỉ huy Dàn nhạc châu Âu ở Oslo năm 2013 và tiếp tục trở thành quán quân cuộc thi Evgeny Svetlanov tại Paris năm 2014. Từ đó đến nay, ông đã khẳng định vị trí là một trong những nhạc trưởng đa năng và giàu kinh nghiệm của thế hệ mình.



Nghệ sĩ violin Sara Dragan là gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ châu Âu. Cô được biết đến với kỹ thuật điêu luyện, khả năng biểu cảm mạnh mẽ cùng sức hút sân khấu đặc biệt. Sara Dragan bắt đầu học violin từ năm 7 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha mẹ trước khi trở thành học trò của Giáo sư Zakhar Bron - một trong những nhà sư phạm violin có ảnh hưởng nhất thế giới, người từng đào tạo nhiều nghệ sĩ danh tiếng như Vadim Repin, Maxim Vengerov và David Garrett.

Với sự kết hợp của những nghệ sĩ quốc tế hàng đầu cùng ba tác phẩm kinh điển, "Frozen Fire" hứa hẹn mang đến cho công chúng yêu nhạc một đêm giao hưởng giàu cảm xúc.