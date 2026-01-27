"Hòa nhạc Ánh sáng" lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững

Chiều 27-1 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức công bố chương trình nghệ thuật "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" với chủ đề "Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ". Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 31-1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại lễ công bố chương trình

Phát biểu tại lễ công bố chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định chương trình "Hòa Nhạc Ánh Sáng - Chào năm mới 2026" được nâng tầm cả về quy mô, nội dung nghệ thuật và thông điệp truyền tải.

Thông qua sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản, chương trình không chỉ mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật hiện đại, hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa bền vững, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Báo Nhân Dân mong muốn, cùng với sự đồng hành của thành phố Hà Nội, chương trình sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn văn hóa đầu năm, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô – Thành phố Sáng tạo, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc trong dịp đầu năm mới" – nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội

"Hòa Nhạc Ánh Sáng - Chào năm mới 2026" là sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới xuân Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và MC Thanh Thanh Huyền. Sự tham gia của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ, nhiều phong cách góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật đa dạng, giàu sức lan tỏa cho chương trình.

Chương trình được xây dựng trên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản. Trong đó, âm nhạc giữ vai trò trung tâm dẫn dắt cảm xúc; ánh sáng mở rộng không gian biểu đạt; công nghệ mang đến những phương thức trình diễn hiện đại; còn di sản tạo nền tảng văn hóa, làm nên chiều sâu và bản sắc cho toàn bộ chương trình.

BTC và các nghệ sĩ tham gia chương trình chụp ảnh lưu niệm

Với chủ đề "Vibrant Light - Ánh sáng rực rỡ", ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, biểu trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Dòng chảy ánh sáng được xây dựng như một hành trình biểu đạt, kết nối truyền thống - hiện tại - tương lai, phản ánh sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Theo ông Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn chương trình, "Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026" được dàn dựng như một trải nghiệm nghệ thuật tổng thể, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và không gian di sản của Hà Nội cùng tham gia kể chuyện. Điểm khác biệt của chương trình năm nay nằm ở việc lần đầu tiên một hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp và có tính chuyển động cao được triển khai ngay tại sân khấu phía trước mặt tiền Nhà hát Lớn Hà Nội.

Không gian tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn Hà Nội - công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt - được khai thác như một phần hữu cơ của tổng thể nghệ thuật. Hệ thống ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại góp phần làm nổi bật vẻ đẹp kiến trúc, đồng thời tạo nên trải nghiệm thị giác mới mẻ cho khán giả.