Hòa nhịp cùng "làn sóng" TAYLOR SWIFT

Taylor Swift - "The Eras Tour" trở thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới có doanh thu cao nhất lịch sử nhạc pop tính đến nay. Tour bắt đầu từ tháng 3-2023, dự kiến kết thúc vào tháng 12-2024 với hơn 150 buổi hòa nhạc. Từ tháng 6-2023, tin Taylor Swift đưa "The Eras Tour" đến Singapore đã gây "sốt" với người hâm mộ (fan).



Từ "cuộc chiến" săn vé…

Singapore là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á mà "The Eras Tour" được tổ chức. Fan ở khu vực này bước vào "cuộc chiến" săn vé khốc liệt. Hơn 8 triệu lượt đăng ký đã được ghi nhận, không chỉ ở Singapore mà còn từ Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines...

Với Trần Thị Phương Hạnh (ngụ Khánh Hòa), đây là cơ hội hiếm có để xem Taylor Swift biểu diễn trực tiếp nên cô rất kỳ vọng. Cô vừa canh mua vé trên Ticketmaster vừa "xếp hàng" trên Klook 2-3 giờ nhưng chưa thành công.

Nhiều bạn trẻ Việt Nam lặn lội qua Singapore để vỡ òa hạnh phúc, choáng ngợp khi Taylor Swift biến hóa linh hoạt trên sân khấu, hát hơn 40 bài

Không từ bỏ, Hạnh lặn lội trong các hội nhóm và may mắn gặp được người dư vé, nhượng lại với giá hợp lý. Cô dành 4 ngày tại Singapore để "cháy" cùng thần tượng kết hợp du lịch với tổng chi phí chuyến đi hơn 20 triệu đồng.

Sau khi mua được combo vé xem biểu diễn và khách sạn trên Klook, Mai Hoàng Cường (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) liền đặt vé máy bay. Giá vé khứ hồi chàng trai 9X mua vào tháng 7-2023 chỉ khoảng 3,2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với mức từ 4,4 triệu đồng/chiều vào cuối tháng 2-2024.

… đến chiếc vòng tay tình bạn

Dù buổi diễn đầu tiên diễn ra vào đêm 2-3 song từ cuối tháng 2-2024, Swifties (tên gọi người hâm mộ Taylor Swift) đã tranh thủ đến tham gia chuỗi sự kiện chào đón "The Eras Tour".

Mạng xã hội tràn ngập bài chia sẻ cách đi lại, điểm giải trí… Các trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống mở nhạc Taylor Swift cùng những ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Khách sạn ở Singapore kín chỗ. Tại các điểm chụp ảnh trong dự án "The Eras Tour Trail" của Marina Bay Sands, khán giả xếp hàng dài chiêm ngưỡng những tác phẩm được bố trí đẹp mắt, mô tả các thời kỳ trong sự nghiệp của siêu sao người Mỹ.

Swifties đến sân vận động từ sớm để chụp ảnh, nhảy múa, ca hát và trao đổi vòng tay tình bạn

Bất kể ở nơi vui chơi, tàu điện ngầm hay khu ăn uống nào, Swifties đều nhận ra nhau và dễ kết nối nhờ "vòng tay tình bạn" (friendship bracelet). Samantha Voon, nhà sáng tạo nội dung ở Singapore và là một Swiftie, đã mang hàng chục chiếc vòng làm quà cho các Swiftie khác.

Việc trao đổi vòng tay đầy màu sắc là nét văn hóa thú vị của cộng đồng fan Taylor Swift. Vòng được làm từ hạt cườm, có chữ cái hoặc số ghép thành tên bài hát, album hay một dấu ấn trong chặng đường dài của Taylor Swift.

Trào lưu này bắt nguồn từ lời bài hát "You're On Your Own, Kid" của Taylor Swift: "So make the friendship bracelets. Take the moment and taste it" (Hãy làm những chiếc vòng tay tình bạn, nắm lấy khoảnh khắc và tận hưởng). Không chỉ là phụ kiện, chiếc vòng còn chứa đựng câu chuyện tình bạn và cảm xúc đáng nhớ từ dòng nhạc mà họ yêu thích.

Trở nên mạnh mẽ hơn

Giá trị của "The Eras Tour" được khẳng định khi khán giả trải nghiệm tại chỗ. 18 giờ, chương trình mới bắt đầu ở SVĐ quốc gia Singapore nhưng khán giả đã tụ tập sớm để chụp ảnh, nhảy múa, ca hát, mua đồ lưu niệm.

Taylor Swift - The Eras Tour vòng quanh thế giới với hơn 150 buổi hòa nhạc

Không có lightstick (đèn cổ vũ phát sáng) như các concert K-pop, ban tổ chức phát vòng đeo tay LED PixMob - thứ tạo ra ánh sáng lấp lánh - tại nơi soát vé. Âm nhạc, hiệu ứng sân khấu, đạo cụ, bối cảnh... dẫn dắt khán giả hòa vào hành trình sự nghiệp của nữ ca sĩ thông qua 10 kỷ nguyên (mỗi album được Swift cho là một "kỷ nguyên" trong đời). Khi Swift hỏi: "Có bao nhiêu bạn từ các nước khác đến đây hôm nay?", tiếng reo hò không ngớt và cô cho biết cảm thấy may mắn vì điều đó.

Như Mây (quê Tiền Giang) đã dùng tiền thưởng Tết cho sự kiện này. "Từ khi xem phim "The Eras Tour" chiếu rạp vào tháng 10-2023, tôi luôn chờ đợi giây phút tận tai nghe Taylor Swift nói "Welcome to The Eras Tour" (Chào mừng bạn đến với The Eras Tour). Sau gần 5 tháng, tôi thực sự đã sống trong khoảnh khắc kỳ diệu ấy. Tôi ấn tượng bởi sự hòa quyện của âm nhạc và tiếng hò reo của hơn 50.000 người, cùng hát theo các bài đình đám như: "Shake It Off", "Blank Space", "You Be Long With Me"..." - Mây kể.

Âm nhạc của Taylor Swift đầy sức chinh phục không chỉ vì giai điệu bắt tai mà còn bởi ngôn từ tinh tế. Tài năng và chất liệu từ đời sống phong phú giúp cô bước qua những thách thức để đạt đỉnh cao danh vọng. Minh Nguyệt (nhân viên ngân hàng tại TP HCM) bày tỏ: "Taylor Swift biết cách yêu bản thân, chấp nhận sự khác biệt và mở lòng đón nhận bài học mới. Xem và nghe nhạc của cô ấy, tôi trở nên mạnh mẽ hơn".

Tận mắt chứng kiến Taylor Swift tỏa sáng, mỗi người trẻ hẳn nhận ra thông điệp: Sống một cuộc đời đầy đam mê và biết bản thân nỗ lực vì điều gì.