Họa sĩ nhí 14 tuổi làm triển lãm

"Trên trời dưới biển" của họa sĩ nhí

Triển lãm cá nhân "Trên trời dưới biển" của Lê Nguyễn Minh Châu (sinh 2011) diễn ra từ ngày 22 đến 30-11 tại 22 Gallery (TP HCM), trưng bày 35 tranh với các chất liệu khác nhau acrylic, sơn dầu, mực trên giấy, kết hợp đa chất liệu được chọn lọc từ 2020 cho đến nay.

Lê Nguyễn Minh Châu sinh năm 2011 tại TP Hồ Chí Minh, học sinh lớp 9 Trường THCS Tôn Thất Tùng, phường Tân Sơn Nhì , TP HCM. Minh Châu sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ em đã bộc lộ khả năng vẽ tranh. Minh Châu thể hiện mọi quan sát, ý tưởng, cảm xúc qua những nét vẽ nguệch ngoạc khi em bắt đầu biết cầm bút, chắc chỉ chừng 2,3 tuổi.

Minh Châu là cô bé dễ thương nhưng cá tính, mạnh mẽ, suy nghĩ độc lập, và đặc biệt em chỉ vẽ những gì em thích. Năm 2020 khi dịch COVID -19 bùng phát, Châu đã gặp được thầy dạy vẽ.

"Thầy không dạy em vẽ, mỗi tuần một buổi online khoảng hai tiếng vào chiều thứ Bảy, em được thầy dạy về trường phái hội hoạ, về các họa sĩ nổi tiếng thế giới; thầy phân tích tranh của các họa sĩ nổi tiếng, thầy cho em xem những triển lãm ở các bảo tàng hàng đầu thế giới tại Châu Âu, thầy cho em cái nhìn hoàn toàn mới về hội họa, em rất ngạc nhiên và rất thích phương pháp học độc đáo này; thầy còn cho em tập thuyết trình về các họa sĩ khác nhau, cùng nhau phân tích tranh của các họa sĩ, mỗi buổi học như một buổi trò chuyện hai bên về một chủ đề thú vị" - Minh Châu kể lại.

Đến thời điểm hiện tại, Minh Châu đã sở hữu hơn 200 tác phẩm với đủ loại kích thước và chất liệu. Và năm học này Châu đang rất bận rộn với lịch học để thi vào Trung học phổ thông nhưng em vẫn sắp xếp dành thời gian vẽ, vẫn cho ra những tác phẩm mới mỗi tuần - minh chứng cho sự đam mê của họa sĩ nhí với nghệ thuật

Minh Châu chia sẻ: "Em vẽ bằng cảm xúc và suy nghĩ của mình, bằng những gì em nhớ, tưởng tượng và ước mơ. Màu sắc trong tranh là những màu em thích, các hình ảnh trong tranh được em vẽ theo cách đơn giản nhất. Khi cầm bút lên và vẽ, em cảm thấy rất hạnh phúc".

Với mong muốn được sẻ chia với những mất mát, đau thương của đồng bào Miền Trung trải qua một năm bị nhiều thiên tai, bão lũ gây thiệt hại vô cùng lớn về con người và tài sản thông qua triển lãm đầu này phía gia đình và Minh Châu quyết định sẽ dành ra 40% số tiền thu được từ hoạt động bán tranh dành ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai.