Thời sự

Hóa thân “Cô Ba Sài Gòn” bên dàn xe cổ, miễn phí tham quan

Ngọc Vân - Thanh Trúc

(NLĐO) - Hàng chục xe cổ từ nhiều quốc gia được trưng bày ở TP HCM, mở cửa miễn phí, mang đến trải nghiệm hoài niệm cho người dân và du khách dịp Tết.

Từ ngày 7-2 đến 22-2 (mùng 6 Tết), người dân và du khách khi đến TPHCM có cơ hội tham quan không gian trưng bày xe cổ tại số 2bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn. Chương trình do Câu lạc bộ Xe cổ Sài Gòn (Sai Gon Classic Car Club – SCCC) tổ chức; quy tụ hơn 50 ô tô cổ đến từ Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Ý và Nhật Bản.

Giữa nhịp sống hiện đại, những mẫu xe mang dấu ấn từ thập niên 1940–1960 xuất hiện như một "bảo tàng di động", tái hiện sinh động diện mạo giao thông Sài Gòn xưa. Người xem dễ dàng bắt gặp những cái tên đã trở thành biểu tượng như Volkswagen, Cadillac, Jeep, Chevrolet Bel Air, cùng các dòng Mercedes-Benz cổ điển và Ford Mustang.

Không gian trưng bày hơn 50 xe cổ thu hút đông đảo người dân.

Không chỉ có ô tô, chương trình còn giới thiệu nhiều mẫu xe máy cũ như Honda 67, Vespa…; trong đó có những phiên bản hiếm, gần như độc nhất tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm và người yêu xe.

Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 1.
Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 2.
Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 3.
Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 4.

Khu trưng bày xe cổ đông khách tham quan, nhiều bạn trẻ và du khách đến chụp ảnh lưu niệm.

Ghi nhận ngày 10-2 cho thấy nhiều khách tham quan lựa chọn hóa thân theo phong cách "Cô Ba Sài Gòn" và Tết xưa khi chụp ảnh bên những chiếc xe cổ, tạo nên những khung hình hài hòa, gợi nhớ vẻ đẹp thanh lịch, nền nã của người dân thành phố.

Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 5.

Chị Minh Phương (người đứng thứ hai từ trái sang) cùng gia đình mặc áo dài, tạo dáng bên những chiếc xe cổ giữa không gian hoài niệm

Chị Nguyễn Thụy Minh Phương (ngụ xã Nhà Bè) cho biết chị chọn địa điểm này để lưu giữ khoảnh khắc đầu năm cùng gia đình vì không gian mang đậm sắc màu hoài niệm, khác biệt so với các điểm chụp ảnh hiện đại. "Ở đây vừa yên bình vừa hoài niệm, rất phù hợp để chụp ảnh Tết" - chị Phương chia sẻ.

Trong khi đó, ông Huỳnh Hữu Phương (phường Tân Hưng) bồi hồi khi ngắm lại những mẫu xe từng chỉ xuất hiện trong ký ức. "Hồi trước thấy người ta chạy mấy chiếc này, tôi chỉ biết đứng nhìn theo vì chỉ có giới thượng lưu mới sở hữu" - ông nhớ lại.

Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 6.
Trưng bày xe cổ miễn phí hút khách tham quan dịp Tết ở TP HCM - Ảnh 7.

Ông Hữu Phương vừa ghi hình vừa chia sẻ những điểm đặc biệt của các mẫu xe cổ trưng bày.

Không gian trưng bày mở cửa miễn phí, có nơi giữ xe máy. Khu vực xung quanh có nhiều quán cà phê được trang trí theo không khí Tết, thuận tiện để người dân kết hợp tham quan, chụp ảnh và thư giãn.

TP HCM khách tham quan trưng bày Tết xe cổ checkin
