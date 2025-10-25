Hòa thượng Thích Thiện Tánh viên tịch

Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1948-2025) - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Theo Báo Giác Ngộ, sau thời gian bệnh duyên, Hòa thượng Thích Thiện Tánh đã viên tịch vào 9 giờ 55 phút, ngày 25-10-2025 (nhằm ngày 5-9 năm Ất Tỵ), tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh có thế danh Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 20-12-1948 tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Hòa thượng Thích Thiện Tánh. Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng Thích Thiện Tánh tham gia hoạt động Phật sự rất sớm. Từ năm 1976 đến năm 1981, Hòa thượng là Phó Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước quận 10 (cũ), đại biểu chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP HCM lần thứ I (1982), tham gia vào Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM nhiệm kỳ II (1987-1990) với vai trò ủy viên.

Với hơn 40 năm gắn bó với Ban Trị sự GHPGVN TP HCM, Hòa thượng Thích Thiện Tánh từng đảm nhiệm Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng các khóa III, IV; Phó Trưởng ban khóa V; Phó Trưởng ban Thường trực khóa VI, VII và VIII; Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Pháp chế khóa IX; Cố vấn Ban Trị sự khóa X.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN với vai trò Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IV, V; Ủy viên Kiểm soát nhiệm kỳ VI; Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII, VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII, IX cho đến lúc viên tịch.

Hòa thượng Thích Thiện Tánh còn là Đại biểu HĐND TP HCM từ khóa IV đến khóa IX; thành viên Ban Pháp chế HĐND TP HCM từ năm 1989 đến 1999; từ năm 2004 đến nay là Thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP HCM...

Thông tin Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh Ban Trị sự GHPGVN TP HCM cho biết Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, một trong 3 cơ sở tự viện trực thuộc sự quản lý của Giáo hội TP HCM. Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 19 giờ ngày 25-10. Kim quan được tôn trí tại chùa Phổ Quang (phường Tân Sơn Hoà, TP HCM).



