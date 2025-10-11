HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tất cả tịnh tài cúng dường Lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ dùng cứu trợ đồng bào bị thiên tai

Theo Báo Giác Ngộ

Đó là thông tin được chia sẻ vào ngày cuối Lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ GHPGVN.

Thông tin này được Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, Thành viên Ban Lễ tang chia sẻ với Báo Giác Ngộ vào ngày cuối Lễ tang cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Phó Pháp chủ GHPGVN.

"Đây là tâm nguyện của Đức Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ tân viên tịch lúc sinh tiền, ngài không giữ tịnh tài cho các mục đích cá nhân, rất thận trọng trong việc thọ dụng vật phẩm cúng dường và thường khích lệ chia sẻ những gì có được với đồng bào, người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn."- Thượng tọa Thích Thanh Phong nói với Báo Giác Ngộ.

Thượng tọa cho biết thêm việc tổ chức Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Sơn môn Trung Hậu, Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm (Phường Xuân Hòa, TP HCM) sau khi trình lên các bậc tôn túc, tất cả đồng thuận để chùa Vĩnh Nghiêm được vinh dự thực hiện hiếu sự đối với bậc trưởng thượng của tổ đình.

Tất cả tịnh tài cúng dường Lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh sẽ dùng cứu trợ đồng bào bị thiên tai - Ảnh 1.

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Đăng Huy

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 8 đến sáng 12-10-2025. Sau lễ truy niệm của Giáo hội và sơn môn pháp phái cùng môn đồ pháp quyến vào lúc 5 giờ sáng mai (12-10), kim quan Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch sẽ được phụng tống về Linh Phong Thiền Uyển (Phường Vũng Tàu, TP HCM) - trú xứ do ngài khai sơn.

Trong những ngày qua, có nhiều phái đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Giáo hội và Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, các tự viện, Tăng Ni, Phật tử và các đơn vị đến chùa Vĩnh Nghiêm viếng tang, đảnh lễ tưởng niệm, tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932-2025).

"Tất cả số tịnh tài này là tấm lòng của chư tôn đức, các phái đoàn đối với Tổ Linh Phong (tức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh - PV), chúng tôi rất trân trọng và thực hiện theo tâm nguyện từ bi của Tổ lúc sinh tiền, dùng vào việc cứu trợ đồng bào ở các địa phương đang bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề trong cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể với Giáo hội và thực hiện ngay sau Lễ tang của ngài." - Thượng tọa Thích Thanh Phong nói.

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tôn trí tại chùa Vĩnh Nghiêm

(NLĐO ) - 16 giờ ngày 9-10, tại TP HCM dã diễn ra lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập kim quan tại chùa Vĩnh Nghiêm

Bên trong ngôi chùa nơi kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập tháp

Sau khi viên tịch, kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được nhập bảo tháp tại chùa Linh Phong Thiền Uyển.

Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Khánh thành Bảo tháp cố Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm

Giáo hội Phật giáo Việt Nam chùa Vĩnh Nghiêm Linh Phong Thiền uyển Lễ tang Hòa thượng Thích Trí Tịnh cứu trợ đồng bào bị thiên tai
