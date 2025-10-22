HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hoài Lâm "quên lời" khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn

Minh Khuê

(NLĐO) - Ca sĩ, diễn viên Hoài Lâm xúc động đến mức quên lời khi thể hiện ca khúc nhạc phim "Nhà ma xó".

Hoài Lâm được Quang Tuấn "cứu" nhiệt tình

Phim "Nhà ma xó" tổ chức giao lưu và ra mắt tại TP HCM, quy tụ đông đảo ê-kíp diễn viên cùng dàn khách mời.

Hoài Lâm là ca sĩ hát nhạc phim, không tham gia diễn xuất. Anh mặc bảnh bao, cười tươi tắn gửi lời chúc mừng đến đoàn phim.

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 1.

Hoài Lâm bảnh bao đứng cạnh đạo diễn Trương Dũng

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 2.

Hoài Lâm thể hiện ca khúc nhạc phim

Hoài Lâm hát tại sự kiện

Anh là người thể hiện nhạc phim của "Nhà ma xó"

Khi được yêu cầu hát chay một đoạn ca khúc "Mình còn lại gì nữa em ơi" (nhạc sĩ Nguyễn Trung Đức), vì khá xúc động Hoài Lâm có phần lúng túng và quên lời.

Tuy nhiên, ngay sau đó, khi được đề nghị thể hiện một đoạn trong ca khúc "Má thương con hoài", một sáng tác đã nhận được nhiều tình cảm thời gian qua, anh ghi điểm với chất giọng ngọt lịm. Phần thể hiện này thành công nhờ sự hỗ trợ hết mình từ Quang Tuấn, nhắc lời nhiệt tình phía sau.

Thanh Hằng, Huỳnh Đông & Vân Trang: Ngôi Sao Rạng Ngời tại Sự Kiện Phim!

Dàn diễn viên phim gồm nghệ sĩ Thanh Hằng, diễn viên Huỳnh Đông, Vân Trang, Quang Tuấn, Hoàng Kim Ngọc, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy đều rạng ngời tại sự kiện.

Trong đó, "cô bán rau" Vân Trang tự tin khoe bờ vai và lưng trần gợi cảm trong trang phục áo yếm. "Cô đồng" Hoàng Kim Ngọc cũng gợi cảm và nổi bật không kém trong trang phục áo yếm cùng nón quai thao đính kết cầu kỳ. Lan Thy lại có phần hóa thân thành tiểu thư đài các, dịu dàng.

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 3.

Diễn viên Vân Trang

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 4.

Vân Trang và Lan Thy

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 5.

Lan Thy

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 6.

Huỳnh Đông

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 7.

Dàn diễn viên phim cùng Nguyên Vũ

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 9.

Thanh Bạch đến chúc mừng phim

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 10.

NSƯT Tuyết Thu

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 11.

Ê-kíp đoàn phim

Hoài Lâm quên lời khi hát nhạc phim có Vân Trang, Quang Tuấn - Ảnh 12.

Nguyên Vũ và đạo diễn

Sự kiện còn chào đón nhiều nghệ sĩ khách mời: diễn viên Tuyết Thu, Thanh Trúc, Lê Bê La, Lê Minh Thuấn, Bích Ngọc, diễn viên - đạo diễn Hữu Tiến, ca sĩ Nguyên Vũ, Lâm Bảo Ngọc, nhà thiết kế Linh San, MC Thanh Bạch…

Trong phần giao lưu, đạo diễn Trương Dũng cho biết, câu chuyện trong phim được lấy cảm hứng từ chính những ký ức tuổi thơ của mình. Đặc biệt, thông qua bộ phim anh muốn khắc họa sự xung đột giữa các thế hệ, những mâu thuẫn giữa ý tưởng có phần cổ hủ với lối sống hiện đại, thực dụng.

Diễn viên Vân Trang thổ lộ chưa nói trước với ông xã chuyện có "cảnh nóng" cùng bạn thân Huỳnh Đông.

"Tôi với anh Huỳnh Đông đã quá thân nhau rồi nên đến những cảnh tình cảm là muốn cười. Mọi thứ giống như nhìn khuôn mặt này mà diễn anh yêu em là không thể tin nổi. Tuy nhiên với hai anh em, cảnh nóng này không có gì là khó khăn" - Vân Trang chia sẻ.

"Nhà ma xó" có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 22-10 và chính thức khởi chiếu từ ngày 24-10.

