Giải trí

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm xuất hiện đầy hài hước trong hậu trường "Thiên đường máu".

“Thiên Đường Máu” có Quang Tuấn, Hoài Lâm diễn hé lộ những hình ảnh đầu tiên đầy máu

Ngày 9-9, nhà sản xuất phim "Thiên đường máu" hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim với lời cảnh tỉnh "Không phải con đường nào cũng dẫn đến hạnh phúc".

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng- Ảnh 1.

Phim "Thiên đường máu" tung hình ảnh đầu tiên

Trong hình ảnh đầu tiên, giữa gian phòng chật hẹp, ánh đèn vàng nhợt nhạt chiếu lên người đàn ông khỏa thân, chằng chịt những vết bầm, vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương mới đang rỉ máu.

Xung quanh anh, hàng tá người ngồi nhưng rất bình thản, không ai quan tâm đến người bị trói. Tất cả ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, mải miết với công việc của riêng mình, phớt lờ và vô cảm trước sự hiện diện đau đớn ngay bên cạnh.

Phim do Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân dân, kể câu chuyện về vấn nạn lừa đảo trực tuyến. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn về cơ hội đổi đời, về sự tự do tài chính hay những "thiên đường", có thể là sự giam cầm, bạo lực, sự hủy hoại cả về thể xác, tinh thần. Đó chính là mặt tối của "giấc mơ hạnh phúc" mà biết bao nhiêu con người đang cố gắng đeo đuổi, thậm chí trong mù quáng.

"Thiên đường máu" quy tụ dàn diễn viên gồm: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, Bích Ngọc, NSƯT Hạnh Thuý…

Hoài Lâm khẳng định vai khó còn Quang Tuấn thì cho rằng rất "ghê gớm"

Trong hậu trường được cung cấp, Hoài Lâm cho biết đây là vai diễn rất khó và anh phải cố gắng hết sức mình để có thể hoàn thiện một cách tốt nhất.

Anh gửi gắm thông điệp: "Lúc ở nhà ước mơ đủ thứ còn lúc ra khỏi nhà rồi chỉ muốn được về nhà thôi".

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm, tìm đường trong vô vọng- Ảnh 3.

Hoài Lâm và Quang Tuấn

Quang Tuấn cõng Hoài Lâm trong hậu trường

Trong khi đó, Quang Tuấn cũng hé lộ dù vai diễn này không phải yêu cầu giảm cân khắc nghiệt nhưng trong khoảng 10 ngày anh cũng đặt mục tiêu giảm khoảng 4kg để phù hợp với ngoại hình khắc khổ của nhân vật như đạo diễn mong muốn. Anh cũng cho biết vai diễn của mình sẽ rất ghê gớm, dữ dội dù không phải phim kinh dị.

Một đoạn video clip vui nhộn quay cảnh Quang Tuấn cõng Hoài Lâm trên lưng và hỏi sẽ đi đường nào trong lúc Hoài Lâm cũng đang phân vân chẳng tìm thấy lối ra. Đây có thể là một số tiết lộ về vai diễn của cả hai. Phim được chiếu từ 31-12.

Hoài Lâm nói về vai diễn

Quang Tuấn trải lòng

Tin liên quan

Hoài Lâm lại bất ổn sau vụ đổi nghệ danh

Hoài Lâm lại bất ổn sau vụ đổi nghệ danh

(NLĐO) - Vừa trở lại với tên gọi mới trong sự háo hức của khán giả yêu mến, Hoài Lâm lại cho thấy sự bất ổn.

Hoài Lâm không còn là Hoài Lâm

(NLĐO) - Khán giả bất ngờ khi chính Hoài Lâm xóa sổ nghệ danh Hoài Lâm của chính mình dù cái tên Hoài Lâm đã quá quen thuộc với khán giả.

Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ

(NLĐO) - Nam ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim "Sáng đèn". Tác phẩm chính thức trở lại rạp từ ngày 22-3 sau khi tuyên bố rút khỏi đường đua phim Tết Giáp Thìn.

Quang Tuấn Hoài Lâm Thiên đường máu hậu trường hình ảnh đầu tiên
