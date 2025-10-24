Hoàn thiện danh mục hơn 800 vị trí việc làm công chức, viên chức

Bộ Nội vụ vừa báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về kết quả rà soát, hoàn thiện toàn bộ danh mục vị trí việc làm của công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm bảo đảm tinh gọn bộ máy và phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.

Khối Chính phủ quản lý 849 vị trí việc làm

Theo Bộ Nội vụ, việc xây dựng vị trí việc làm công chức hiện thực hiện theo Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn.

Tổng số vị trí việc làm trong cơ quan hành chính khối Chính phủ quản lý là 849 vị trí, gồm 124 vị trí lãnh đạo, quản lý; 656 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành; 47 vị trí nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã rà soát, xây dựng danh mục vị trí việc làm phù hợp với mô hình mới. Trong đó, lãnh đạo, quản lý có tổng số 82 vị trí, giảm 27 vị trí so với trước do không còn sử dụng các chức danh ở tổng cục, thanh tra sở, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và cấp huyện.

Bổ sung vị trí kiểm toán, kiểm soát thủ tục hành chính

Đối với vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, có tổng số 633 vị trí, trong đó cấp trung ương sử dụng toàn bộ, còn cấp tỉnh sử dụng 327 vị trí. Các nhiệm vụ được phân quyền, phân cấp cho địa phương vẫn nằm trong nhóm nhiệm vụ của vị trí việc làm chuyên ngành đã được ban hành.

Theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp (bỏ cấp huyện), 127 vị trí việc làm chuyên ngành cấp huyện sẽ không còn được sử dụng, dẫn đến tổng số vị trí giảm 21 vị trí so với trước đây.

Riêng nhóm vị trí việc làm chuyên môn dùng chung, Bộ Nội vụ đã bổ sung 13 vị trí mới, gồm 3 vị trí trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, 2 vị trí kiểm toán nội bộ và một số vị trí về kiểm soát thủ tục hành chính.

Việc hoàn thiện danh mục vị trí việc làm là cơ sở quan trọng để xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho việc thực hiện chế độ công vụ, công chức theo hướng hiện đại, minh bạch và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn mới.

Hiện, Chính phủ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025, bảo đảm danh mục vị trí việc làm được tinh giản, rõ chức năng và tránh chồng chéo.