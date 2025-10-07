Hoàn thiện tổng thể Quảng trường Thùy Vân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu đang khẩn trương thi công dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân để tạo thêm không gian công cộng hiện đại, phục vụ người dân và du khách.

Đây là dự án kết nối với khu vực đã có tháp Tam Thắng, hình thành quần thể quảng trường ven biển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của các địa phương khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Hai khu đất được triển khai dự án mở rộng Quảng trường Thùy Vân nằm tại số 165 và 165A đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TP HCM) trước đây là đất quốc phòng, đã được chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Vào tháng 5-2025, UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng quảng trường tại 2 khu đất này với mục tiêu hình thành công viên cây xanh, đường dạo, khu sinh hoạt cộng đồng và khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời, góp phần nâng cao chất lượng không gian đô thị biển. Tổng diện tích thực hiện dự án gần 36.000 m², tổng mức đầu tư khoảng 95 tỉ đồng; trong đó, chi phí bồi thường hơn 25 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 53 tỉ đồng... Công trình bao gồm việc xây dựng quảng trường, đường giao thông nội bộ rộng 16 m, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đậu xe và các hạng mục phụ trợ phục vụ người dân, du khách. Đáng chú ý, các đoạn đường Lê Hồng Phong và Thùy Vân nằm trong phạm vi quảng trường cũng sẽ được nâng cấp kết cấu mặt đường, lát đá dày 5 cm, đồng bộ với không gian xung quanh.

Dự án cũng sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường Dã Tượng (nối dài); xây dựng nhà dừng chân để phục vụ du khách cũng như bãi đỗ xe, hệ thống chiếu sáng. Trước mắt, dự án chưa khởi công hạng mục cầu vượt vòng cung băng qua đường Thùy Vân nhằm kết nối toàn bộ khu vực quảng trường, do cần thêm thời gian nghiên cứu và tránh ảnh hưởng đến cảnh quan của tháp Tam Thắng. Dự án sẽ được thi công tập trung trong hơn 3 tháng, phấn đấu hoàn thành trước cuối tháng 12-2025 để sớm đưa vào phục vụ. Sau khi hoàn thành, Quảng trường Thùy Vân sẽ có tổng diện tích hơn 52.000 m², trở thành không gian công cộng ven biển lớn, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện thể thao, đồng thời là điểm nhấn cảnh quan thu hút người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trước đó, công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng và tổng thể dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành phục vụ người dân, du khách từ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Đây là dự án lớn, được người dân mong đợi vì toàn bộ không gian mở về hướng biển, để người dân, du khách được sử dụng toàn bộ bãi biển phục vụ vui chơi, tắm biển và không gian công cộng.



