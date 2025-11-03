HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Hoàn thiện trí tuệ, đạo đức cống hiến cho cộng đồng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM Nguyễn Văn Y mong muốn các tân cử nhân sẽ tiếp tục hoàn thiện về trí tuệ, đạo đức cống hiến cho cộng đồng

Sáng 3-11, Học viện Cán bộ TP HCM tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân đợt 1, năm 2025.

Đợt này, nhà trường có 424 sinh viên đại học hệ chính quy và 12 sinh viên hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp. Các sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo, gồm: Quản lý nhà nước, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Luật, Công tác xã hội.

- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM phát biểu chúc mừng các tân cử nhân

Phát biểu chúc mừng các tân cử nhân, PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM khẳng định được nhận bằng tốt nghiệp là một niềm vui, một niềm xúc động, một vinh dự lớn. Các tân cử nhân có quyền hãnh diện về thành tựu mình đạt được.

PGS.TS Nguyễn Văn Y mong muốn các tân cử nhân sẽ tiếp tục hoàn thiện về trí tuệ, đạo đức, xác định cống hiến cho cộng đồng là một mục tiêu cao đẹp nhưng cũng đầy thử thách trong cuộc đời mình.

Dịp này, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM cũng cảm ơn các phụ huynh đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong thời gian qua, luôn tạo điều kiện và động viên các tân cử nhân nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả học tập và rèn luyện tốt nhất.

PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM
Không có sự hy sinh, chăm sóc của những người cha, người mẹ và các thành viên trong gia đình, các tân cử nhân không có được kết quả ngày hôm nay
- Ảnh 3.

Đợt này, Học viện Cán bộ TP HCM có 424 sinh viên đại học hệ chính quy và 12 sinh viên hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp

Học viện Cán bộ TP HCM là trường chính trị chuẩn quốc gia mức 1

Thông tin tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Y cho biết Học viện Cán bộ TP HCM đã được công nhận đạt trường chính trị chuẩn quốc gia mức 1 và là cơ sở giáo dục đại học đạt chất lượng kiểm định theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoạt động của Học viện Cán bộ TP HCM luôn gắn liền với sự phát triển của thành phố, là đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đáp ứng yêu cầu chuẩn bị tốt đội ngũ nhân lực cho việc quản lý và phát triển thành phố trên mọi lĩnh vực.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Y, việc tiếp nhận Trường Chính trị tỉnh Bình Dương và Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Học viện Cán bộ TP HCM vừa là cơ hội, vừa là thách thức trong việc phát huy lợi thế của 3 trường để xứng tầm và đáp ứng yêu cầu phát triển của TP HCM mới.


TP HCM lễ tốt nghiệp cử nhân học viện cán bộ Nguyễn Văn Y
