Pháp luật

Hoãn tòa xử bị cáo tưới xăng vào quán cà phê phóng hoả làm 11 người tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cao Văn Hùng (52 tuổi) bị cáo buộc đã tưới xăng vào quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng rồi châm lửa đốt khiến 11 người tử vong.

Sáng nay 17-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng bị cáo buộc là thủ phạm phóng hỏa vào quán khiến 11 người tử vong, từng gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.

Hoãn tòa xử bị cáo tưới xăng vào quán cà phê phóng hoả làm 11 người tử vong - Ảnh 1.

Dẫn giải bị cáo Cao Văn Hùng tới tòa

Trong phần thủ tục phiên tòa, thẩm phán chủ tọa đã hỏi bị cáo Hùng: "Sức khỏe bị cáo thế nào". Bị cáo im lặng, không trả lời.

Cán bộ dẫn giải cho biết theo báo cáo của bệnh viện thì sức khỏe của bị cáo ổn định. Tuy nhiên, khi luật sư hỏi, bị cáo cũng không trả lời.

Chủ tọa đã kiểm tra sự có mặt của các bị hại. Có 6 bị hại vắng mặt, người đại diện cho 4 bị hại đã chết cũng vắng mặt.

Đại diện VKSND cho rằng đây là vụ án nghiêm trọng, Tòa án đã triệu tập đúng quy định nhưng một số bị hại và người đại diện cho bị hại vẫn vắng mặt không có lý do. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, VKSND đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Luật sư của bị cáo Hùng cũng đề nghị hoãn phiên tòa vì có nhiều bị hại vắng mặt và hỏi bị cáo cũng không trả lời.

Hoãn tòa xử bị cáo tưới xăng vào quán cà phê phóng hoả làm 11 người tử vong - Ảnh 2.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại tòa

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 5-12.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2024, bị cáo uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Thấy vậy, một vị khách liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt bị cáo, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Cao Văn Hùng bị Xét xử vì đốt quán cà phê làm 11 người tử vong - Ảnh 1.

Cao Văn Hùng khi mới ra đầu thú. Ảnh: ANTĐ

Tối 18-12-2024, bị cáo Cao Văn Hùng trở lại quán gọi một chai bia, một bao thuốc. Trong quán lúc này có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Uống được vài ngụm, bị cáo yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng người này nói không biết.

Sau đó, một người tiến đến, khuyên ông Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi bị cáo ra ngoài nói chuyện, dùng tay đánh. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán uống bia và hát.

Bị đánh, bị cáo Cao Văn Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế (Hà Nội) mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán. Lúc này, quán có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, một ô tô của khách.

Cao Văn Hùng bị Xét xử vì đốt quán cà phê làm 11 người tử vong - Ảnh 2.

Vụ cháy làm 11 người tử vong

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Hùng đã mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào. Bị cáo lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của bị cáo, bắt lửa khiến ông ta bị bỏng.

Gây án xong, bị cáo rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần. Sau đó, bị cáo đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nhân viên và 10 khách tử vong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng ngàn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Về phía mình, bị cáo hiện chưa bồi thường cho các bị hại.

Nghiêm trị kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết

Nghiêm trị kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết

VIDEO: Người đàn ông mang xăng đốt quán cà phê làm 11 người tử vong

(NLĐO)- Camera ghi cảnh người đàn ông mang xô xăng đến đốt quán cà phê vì mâu thuẫn với nhân viên khiến 11 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trong vụ đốt quán cà phê khiến 11 người chết

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả vụ án đốt quán cà phê khiến 11 người chết tại Hà Nội; xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để răn đe

VIDEO: Người đàn ông mang xăng đốt quán cà phê làm 11 người tử vong

(NLĐO)- Camera ghi cảnh người đàn ông mang xô xăng đến đốt quán cà phê vì mâu thuẫn với nhân viên khiến 11 người tử vong

giết người quán cà phê đốt quán cà phê làm 11 người chết đốt quán cà phê
