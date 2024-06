Hoãn xét xử cựu trung uý Công an quận 11

Ngày 27-6, TAND TP HCM mở phiên xét xử bị cáo Võ Thành Đạt (cựu trung uý Công an quận 11) về tội "Dùng nhục hình" và "Thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn".

Cùng bị xét xử về tội "Dùng nhục hình" là hai bị cáo Quách Bảo Lâm và Lữ Hoài Thanh. Vụ án này từng gây chấn động dư luận với những chi tiết đáng lên án.

Sau một buổi đưa vụ án ra xét xử, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án để làm rõ một số tình tiết.

Bị cáo Võ Thành Đạt

Theo cáo trạng, ngày 24-2-2022, Triệu Quang Bình đến Công an phường 27 (quận Bình Thạnh) để tự thú về tội trộm cắp tài sản. Do đang trong giai đoạn dịch COVID-19, Bình bị tạm giữ và cách ly y tế tại Nhà tạm giữ Công an quận 11.

Từ sáng 26 đến sáng 27-2-2022, Bình có biểu hiện quậy phá. Võ Thành Đạt làm quản giáo tại đây 3 lần mở cửa buồng giam và yêu cầu 6 phạm nhân, trong đó có Quách Bảo Lâm và Lữ Hoài Thanh, đến buồng tạm giam của Bình để hỗ trợ xử lý.

Tại đây, Đạt dùng gậy cao su đánh vào đầu Bình, Lâm và Thanh dùng chân đạp vào người Bình. Sau mỗi lần bị đánh, Bình vẫn tiếp tục quậy phá, dẫn đến việc Đạt và các phạm nhân tiếp tục hành hung Bình.

Đến 17 giờ 15 ngày 27-2-2022, qua hệ thống camera giám sát, cán bộ Nhà tạm giữ phát hiện Bình không có dấu hiệu cử động. Sau đó, Bình tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối với hành vi "Thiếu trách nhiệm để người bị tạm giam trốn", VKSND TP HCM xác định khoảng 15 giờ 30 ngày 30-7-2022, Đạt sử dụng xô có quai xách bằng kim loại, đựng khẩu phần ăn phát cho người bị tạm giam trong buồng rồi để xô lại đây.

Sau khi trốn ra ngoài, Thái về thăm vợ con ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) rồi đến tỉnh An Giang thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Thái bị Công an huyện Châu Thành (An Giang) bắt và bị TAND huyện Châu Thành tuyên phạt 1 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Đến khoảng 1 giờ hôm sau, Nguyễn Vũ Thái (đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy") tháo quai xách của xô, bẻ thẳng thanh kim loại rồi cạy ổ khóa của cánh cửa song sắt lắp bên trong buồng giam, rồi cạy quạt thông gió thoát ra ngoài.

Thái tiếp tục dùng thanh sắt vặn các mối nối hàng rào, leo lên nóc tầng 2 Nhà tạm giữ. Nhìn thấy chốt gác số 2 không có người canh gác, Thái trèo qua nóc chốt gác rồi nhảy ra ngoài bỏ trốn.