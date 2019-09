VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Tiến Minh (SN 1990, trú tại quận Lê Trân, TP Hải Phòng), nguyên là cán bộ Quản giáo trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 355, Bộ luật hình sự.



Trại tạm giam Công an Hải Phòng, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Giao thông

Theo cáo trạng, Nguyễn Tiến Minh là cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng, được phân công trực gác theo ca (Quản giáo đi ca), nhiệm vụ là trực gác bên ngoài các buồng giam (không có nhiệm vụ quản lý trực tiếp buồng giam và các can phạm trong buồng giam), khi phát hiện vi phạm thì báo cáo ban chỉ huy đội Quản giáo và lãnh đạo Trại tạm giam xử lý. Trong thời gian tháng 4-2018, khi thực hiện nhiệm vụ trực gác, Nguyễn Tiến Minh đã móc nối với các bị can trong buồng giam đưa điện thoại cho họ gọi điện ra ngoài và thống nhất người nghe điện thoại phải trả tiền cho Nguyễn Tiến Minh từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng/1 cuộc gọi.

Cụ thể, trong ca trực chiều ngày 12-4-2018, Minh đến cửa Buồng giam AC11 (trại tạm giam Công an TP Hải Phòng) dùng chiếu cuộn điện thoại di động có số thuê bao 0898.252.168 đưa cho bị can Nguyễn Văn Tiến (bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng) để gọi về cho vợ để hỏi thăm tình hình sức khoẻ gia đình. Sau đó, Tiến đưa điện thoại cho bị can Nguyễn Văn Đạt (bị khởi tố về Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý) để gọi về cho người thân và tiếp tục đưa điện thoại các bị can khác.

Căn cứ vào danh sách cuộc gọi được lưu trong điện thoại, Nguyễn Tiến Minh đã điện thoại đến gia đình các bị can, yêu cầu họ trả tiền nghe điện thoại của Minh. Cụ thể Minh điện thoại cho bà Bùi Thị U. (me bị can Nguyễn Đức Duy, tại buồng giam AC8), Minh giới thiệu là cán bộ quản giáo đang trực tiếp quản lý bị can Duy và yêu cầu bà U. trả cho Minh số tiền 2 triệu đồng cho cuộc điện thoại trên. Sau đó, bà Uyên hẹn Minh đến nhà lấy tiền.

Tiếp đến, Minh đã điện thoại cho chị Lý Thị Thu H. (vợ bị can Đỗ Quang Dũng) và nhắn tin cho H. số tài khoản của vợ là Hồ Thanh H. và yêu cầu chị H. chuyển 500.000 đồng tiền cuộc điện thoại với bị can Dũng. Tối ngày 12-4-2018, chị H. đã chuyển khoản số tiền 500.000 đồng từ tài khoản của Hồ Thanh H..

Tiếp đó, Minh đã điện lại cho Đỗ Quang H. (em trai bị can Đỗ Quang Dũng) yêu cầu chuyển tiền ngay 2 triệu đồng. Anh H. nói với Minh khi nào xuống Trại tạm giam thăm bị can Dũng sẽ đưa tiền cho M. vì lý do lúc này Ngân hàng đã hết giờ hành chính không chuyển tiền được. Minh không đồng ý và nói: "Việc này không phải chỉ riêng mình tôi, còn nhiều người khác nữa, đừng làm khó cho tôi, mai sau Dũng xảy ra việc gì đừng có trách, lúc đó khó mà giúp đỡ" để đe dọa anh H. Nghe Minh nói vậy, anh H. sợ và lo lắng cho sự an toàn của anh trai là Đỗ Quang Dũng đang bị tạm giam mà phật ý Quản giáo sẽ bị đối xử không tốt... nên anh H. đã điện thoại cho em họ chuyển khoản ngay vào tài khoản vợ Minh 2 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác minh, bị can Nguyễn Tiến Minh từ 12-4-2018 đến 25-4-2018 trong ca trực của mình đã 4 lần đưa vào buồng gian cho các bị can gọi điện về cho người nhà. Tổng số tiền, Minh đã nhận tiền của người nhà các bị can là 14 triệu đồng. Trong quá trình điều tra bị can và gia đình đã nộp lại số tiền 14 triệu đồng.