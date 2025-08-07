HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức bị phạt

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Do không công bố thông tin về trái phiếu theo quy định, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch bị phạt.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 178/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai.

Theo đó, công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), nơi ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đang giữ chức Chủ tịch HĐQT, bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. 

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt vì không công bố thông tin trái phiếu - Ảnh 1.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai đã không công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên năm 2024.

Liên quan đến trái phiếu Hoàng Anh Gia Lai, công ty này đang lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành 210 triệu cổ phiếu HAG với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi 2.520 tỉ đồng nợ trái phiếu.

Mức giá này thấp hơn giá cổ phiếu HAG hiện giao dịch trên sàn (15.000 đồng/cổ phiếu), cổ phiếu hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Danh sách chủ nợ nhận hoán đổi cổ phiếu đợt này gồm một tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, tổ chức duy nhất là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment), với dư nợ gần 721 tỉ đồng, dự kiến sau phát hành sẽ sở hữu 4,74% vốn Hoàng Anh Gia Lai.

Về phía các chủ nợ cá nhân, danh sách gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung. Trong đó, bà Đào, ông Trường và ông Trung dự kiến sở hữu trên 3% vốn Hoàng Anh Gia Lai sau phát hành.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 8-6: Xôn xao Bầu Đức trồng cà phê

Giá cà phê hôm nay 8-6: Xôn xao Bầu Đức trồng cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở mặt bằng thấp, trong nước chưa đến 114.000 đồng/kg và dư luận xôn xao về việc bầu Đức tham gia trồng cà phê

Bầu Đức tuyên bố không làm bất động sản dù lời ngàn tỉ mỗi năm

(NLĐO)- Bầu Đức khẳng định Hoàng Anh Gia Lai chỉ trung thành với nông nghiệp

Bầu Đức: Hoàng Anh Gia Lai không xuất khẩu chuối sang Mỹ

(NLĐO) – Bầu Đức gửi thư trấn an cổ đông Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và khẳng định chính sách thuế của Mỹ không ảnh hưởng đến HAGL

