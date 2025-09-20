HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hoàng Đạt Sawer vô địch F4 SEA, sớm 3 vòng và tạo nên lịch sử F4 Việt

Quốc An - Ảnh: F4 SEA

(NLĐO) - Khép lại vòng phân hạng ở chặng cuối Giải đua xe F4 SEA - Đông Nam Á, Hoàng Đạt Sawer đã chính thức vô địch khi đối thủ không thể san lấp về điểm số.

Giải Formula 4 South East Asia Championship (F4 Đông Nam Á - F4 SEA) vừa khép lại vòng đấu phân hạng cho chặng cuối (diễn ra trong hôm nay và ngay mai 21-9) ở Malaysia, Hoàng Đạt Sawer (Alex Sawer) cũng chính thức trở thành nhà vô địch của giải đua xe F4 SEA. 

Tay đua 17 tuổi trở thành tay đua Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch cá nhân chung cuộc của một giải đua xe công thức (Formula) thuộc Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA).

Trong 11 vòng đua của 4 chặng đầu, Hoàng Đạt về đích đầu tiên tới 9 lần (1 vòng không hoàn thành do sự cố, 1 lần về đích hạng 4), qua đó tích lũy 297 điểm, nhiều hơn đối thủ xếp sau là Seth Gilmore (Úc, cùng đội Evans GP) tới 94 điểm.

Sáng 20-9, tay đua người Ý, Niccolò Maccagnani đã giành 2 pole trong vòng đua phân hạng, nên tay đua đang xếp vị trí thứ 2 là Gilmore không thể tích lũy thêm 4 điểm pole. Điều này khiến khoảng cách điểm giữa Hoàng Đạt với tay đua người Úc vẫn duy trì là 94 điểm.

Hoàng Đạt Sawer vô địch F4 SEA, sớm 3 vòng và tạo nên lịch sử F4 Việt- Ảnh 1.

Tay đua Việt Nam, Hoàng Đạt Sawer vô địch F4 SEA sớm 3 vòng

Ở chặng cuối, tổng số điểm tối đa còn lại trong 3 vòng của Round 5 chỉ là 90 (30 điểm cho mỗi chiến thắng), đồng nghĩa Hoàng Đạt đã chính thức đăng quang ngôi vô địch mà không cần quan tâm đến kết quả của 3 vòng còn lại ở chặng 5.

Hoàng Đạt Sawer vô địch F4 SEA, sớm 3 vòng và tạo nên lịch sử F4 Việt- Ảnh 2.

"Vì còn 3 vòng đua nên cho phép em khoan ăn mừng, tập trung đua nốt cho trọn vẹn mùa giải" - Đạt bày tỏ trên trang cá nhân trước sự chúc mừng của người hâm mộ môn thể thao tốc độ này.

Đạt thi đấu cho đội Evans GP (Úc) có chặng đua đầu tiên ở F4 SEA 2025 tại Sepang (Malaysia), diễn ra hồi tháng 5. Anh ngay lập tức gây ấn tượng khi giành chiến thắng tuyệt đối cả ba vòng đua ở chặng đua này, và tạo nên lợi thế gần như tuyệt đối ngay từ nửa đầu mùa.

Hoàng Đạt Sawer vô địch F4 SEA, sớm 3 vòng và tạo nên lịch sử F4 Việt- Ảnh 3.

Hoàng Đạt Sawer (giữa) tạo nên lợi thế gần như tuyệt đối ngay từ nửa đầu mùa cho đội đua của mình

Hoàng Đạt có cha người Anh, mẹ người Việt và nhận được sự ủng hộ hết mực khi bước vào con đường thể thao tốc độ này.

Đạt bày tỏ khi giành chức vô địch sớm 3 vòng: “Đây là một kỷ niệm thật sự đặc biệt với tôi. Tôi rất vui khi những nỗ lực trong suốt mùa giải được ghi nhận bằng chức vô địch, nhưng tôi hiểu rằng mình chỉ mới bắt đầu hành trình. Thành tích này có được là nhờ sự ủng hộ từ gia đình, đội ngũ và những người đã luôn đồng hành cùng em.

Tôi hy vọng kết quả này sẽ góp thêm một chút niềm vui cho thể thao Việt Nam. Trong thời gian tới, tôi sẽ tìm kiếm thêm cơ hội được cọ xát tại nhiều giải đua khác. Mục tiêu trong năm 2026 của tôi là sẽ bước lên hạng đua F3, tiếp tục học hỏi và nỗ lực để tiến xa hơn trên con đường phía trước”.

Giải F4 SEA diễn ra từ tháng 5 đến 9-2025, giải đấu khu vực Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức, thu hút 15 tay đua đến từ 5 đội. Các đội đua tranh tài trong 5 chặng, với 14 vòng đua.

Giải F4 là hạng mục đua xe thể thao dành cho các tay đua trẻ, đóng vai trò bước đệm quan trọng sau khi rời đua kart để chuyển sang xe một chỗ ngồi. Các giải F4 được tổ chức theo chuẩn kỹ thuật FIA trên toàn cầu, với nhiều giải vô địch quốc gia và khu vực tại Anh, Tây Ban Nha, Trung – Đông Âu và Đông Nam Á.


