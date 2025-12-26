HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Gala Trao Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2025 diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM) hôm 26-12 mang lại những kết quả bất ngờ.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Sau khi tổng kết số lượng phiếu bầu chọn hợp lệ, danh hiệu QBV nam Việt Nam 2025 thuộc về tiền vệ tài hoa Nguyễn Hoàng Đức. Cầu thủ sinh năm 1998 gốc Hải Dương không quá nổi bật ở đội tuyển quốc gia nhưng lại là nhân tố chủ chốt giúp CLB Ninh Bình thăng hạng V-League và dẫn đầu giải đấu này kể từ đầu mùa giải 2025-2026.

Đây cũng là danh hiệu QBV thứ 3 trong sự nghiệp của Hoàng Đức, với hai lần đầu đoạt được vào năm 2021 và 2023. Bên cạnh đó, với 2.045 lượt bình chọn, Hoàng Đức cũng đoạt Danh hiệu Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2025.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Trong khi đó, danh hiệu QBB nam thuộc về tài năng 22 tuổi xứ Nghệ Nguyễn Đình Bắc và tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Công an Hà Nội) đoạt danh hiệu QBĐ nam Việt Nam 2025.

Tuy không thể giành tấm HCV bóng đá nữ SEA Games 33 song Bích Thùy vừa trải qua một năm thi đấu tỏa sáng, được giới chuyên gia đánh giá cao về đẳng cấp, trình độ chuyên môn. Vì vậy, danh hiệu QBV nữ Việt Nam 2025 thuộc về Bích Thùy (CLB Thái Nguyên T&T) là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Xếp sau Bích Thùy, tiền đạo Phạm Hải Yến (CLB nữ Hà Nội) đoạt danh hiệu QBB nữ và tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang (CLB nữ TP HCM) mang về danh hiệu QBĐ nữ Việt Nam 2025.

Ở hạng mục danh hiệu QBV futsal Việt Nam 2025, cầu thủ Châu Đoàn Phát (Thái Sơn Nam) vượt qua các ứng viên "nặng ký" để mang chiếc cúp bằng vàng về cho bản thân. Trong khi đó, hai đồng nghiệp thuộc CLB Thái Sơn Bắc là Từ Minh Quang và Nguyễn Đa Hải lần lượt giành danh hiệu bạc và đồng ở hạng mục này.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 5.

Sau khi tuyển bố giải nghệ cầu thủ để chuyển sang nghiệp HLV, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam) được vinh danh danh hiệu Giải Cống hiến năm 2025. Cô nói: "Sau gần 20 năm chơi bóng, được nhận giải thưởng vinh dự này khiến tôi hạnh phúc. Tôi có được thành quả này nhờ sự hỗ trợ từ đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ".

Trong khi đó, các danh hiệu Cầu thủ nước ngoài xuất sắc năm 2025 thuộc về Alan Grafite (CLB Công an Hà Nội). Nữ cầu thủ Lưu Hoàng Vân của CLB Phong Phú Hà Nam giành Danh hiệu "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất năm 2025" và Danh hiệu "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc năm 2025" thuộc về tài năng Nguyễn Đình Bắc.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 6.

Hoàng Đức đoạt cú đúp danh hiệu ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 7.

Trải qua 30 mùa giải, Giải thưởng QBV Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, được xem là một trong các sự kiện tôn vinh sự cống hiến của những cầu thủ bóng đá Việt Nam. Những danh hiệu cao quý này chính là động lực giúp cầu thủ bóng đá nỗ lực phấn đấu, khẳng định tài năng và đạo đức trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống đời thường.

Kỷ niệm lần thứ 30 giải thưởng uy tín này được diễn ra, Ban tổ chức còn tạo thêm điểm nhấn bằng việc khởi động chương trình nhân ái "Áo ấm đến trường", nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình sẽ được tổ chức thường niên, với sự đồng hành, góp sức của các ngôi sao bóng đá Việt Nam.

