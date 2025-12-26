HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Lý do Nguyễn Đình Bắc không tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam 2025

Tường Phước

(NLĐO) - Sang Qatar tập huấn cùng đội tuyển U23 Việt Nam, chân sút Nguyễn Đình Bắc không thể tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 vào tối 26-12.

Trải qua một năm thi đấu thành công trong màu áo Công an Hà Nội, đội tuyển U22 và U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc được đề cử vào danh sách ứng viên đua tranh danh hiệu của Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Nguyễn Đình Bắc hết cơ hội tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Đình Bắc và HLV Kim Sang-sik

Cầu thủ 22 tuổi gốc Nghệ An lọt vào danh sách rút gọn ứng viên của hai hạng mục giải thưởng: QBV nam Việt Nam 2025 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Đây là những danh hiệu cá nhân cao quý, tôn vinh sự cống hiến của cầu thủ Việt Nam trong một năm thi đấu thành công.

TIN LIÊN QUAN

Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM). Tuy nhiên, vì phải lên đường sang Qatar tập huấn cùng tuyển U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra đầu tháng 1-2026, Nguyễn Đình Bắc không thể tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam kỳ này.

Nguyễn Đình Bắc hết cơ hội tham dự Gala trao Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Đình Bắc tỏa sáng ở SEA Games 33

Ở hạng mục QBV nam Việt Nam 2025, Đình Bắc và Trung Kiên sẽ đua tranh danh hiệu cùng các đàn anh Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Khó đoán tân chủ nhân QBV Việt Nam 2025 nhưng Đình Bắc là ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu chọn danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Tin liên quan

Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á

Bóng đá Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á

(NLĐO) - Tham dự Đại hội Thường niên LĐBĐ Việt Nam năm 2025, Tổng Thư ký LĐBĐ Đông Nam Á cho rằng bóng đá Việt Nam là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á

Nguyễn Đình Bắc hết cơ hội thi đấu ở Asian Games 2026

(NLĐO) - Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX đã thảo luận và thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asian Games 2026

Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Bất ngờ dễ xảy ra

Ban Tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 đã xác định tốp 5 ứng cử viên ở các hạng mục bầu chọn

U22 Việt Nam SEA Games 33 U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc Đình bắc QBV Việt Nam 2025 HCV Sea games 33
