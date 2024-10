Hoàng Mỹ An với thành tích học tập siêu giỏi

Hoàng Mỹ An trở lại thị trường nhạc Việt

Hoàng Mỹ An chính thức trở lại đường đua Vpop với MV "SlowDance", mở màn EP "Phiêu An" mang đậm dấu ấn Việt Nam kết hợp cùng xu hướng quốc tế. Tinh thần nghệ thuật của Hoàng Mỹ An được thể hiện khá rõ ràng trong "SlowDance" thông qua hình ảnh một cô gái hiện đại, tự tin nhưng cũng đầy truyền thống, uyển chuyển nhờ sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu, vũ đạo, trang phục và bối cảnh.

Giai điệu của "SlowDance" mang âm hưởng hiện đại, tiệm cận với xu hướng nhạc điện tử đang thịnh hành trên thế giới kết hợp với chất liệu văn hóa dân tộc, tạo nên một ca khúc vừa sôi động, vừa bắt tai.



Bối cảnh Yên Tử (Quảng Ninh) được Hoàng Mỹ An chọn quay MV "SlowDance" cũng mang đậm dấu ấn Việt Nam. Không chỉ khoe được cảnh đẹp hùng vĩ, kiến trúc độc đáo của Yên Tử, "SlowDance" còn đem đến loạt khung hình sáng tạo, khoe trọn phần vũ đạo đồng đều, uyển chuyển từ Hoàng Mỹ An và dàn dancers.

MV SlowDance là sự tổng hòa của rất nhiều màu sắc Á - Âu từ nhiều quốc gia khác nhau có Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Sản phẩm âm nhạc mới của Hoàng Mỹ An ấn tượng bởi nét văn hóa dân tộc độc đáo

Hoàng Mỹ An đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt EP "Phiêu An" - nơi cô sẽ trình diễn toàn bộ các ca khúc mới. Hoàng Mỹ An từng tham gia chương trình "Ca sĩ mặt nạ", để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi những màn trình diễn đầy nội lực và cảm xúc trong tạo hình Bạch Khổng Tước.

Sau chương trình này, Hoàng Mỹ An còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi thành tích học tập cực đáng nể: nhận được học bổng từ 3 trường đại học/cao đẳng nổi tiếng của Mỹ bao gồm Nam California University (University of Southern California), Học viện âm nhạc Berklee (Berklee College of Music) và Trường Cao đẳng âm nhạc Los Angeles (Los Angeles College of Music).

Năm 2022, Hoàng Mỹ An tốt nghiệp Đại học Nam California chuyên ngành Công nghiệp Âm nhạc với số điểm gần như tuyệt đối 3.95/4.0 GPA.

Hoàng Mỹ An có thành tích học tập cực giỏi

Bên cạnh tinh thần nghiêm túc theo đuổi con đường học tập, Hoàng Mỹ An còn chứng minh tài năng nghệ thuật từ rất sớm khi giành giải vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, đoạt ngôi Á quân cuộc thi So You Think You Can Dance 2013.

Sau khi sang Mỹ học tập, Hoàng Mỹ An bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát và từng bước trở thành giọng ca được yêu thích trên một số sân khấu hải ngoại. Dự án EP "Phiêu An" đánh dấu sự trở lại chính thức của Hoàng Mỹ An tại Việt Nam.