Giải trí

Hoàng Thùy sau 14 năm: Mở lòng giữa showbiz

Kim Ngân

(NLĐO) - Hoàng Thùy chia sẻ cô học cách mở lòng, rèn luyện thể lực và tinh thần để giữ bình yên sau 14 năm bền bỉ giữa showbiz nhiều biến động.

Hành trình 14 năm nỗ lực của Hoàng Thùy

Xuất hiện trong talkshow "The Khang Show", siêu mẫu - Á hậu Hoàng Thùy đã có dịp hồi tưởng chặng đường 14 năm làm nghề, từ những bước catwalk đầu tiên tại chương trình "Vietnam's Next Top Model" đến khi đăng quang Á hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Dù từng giành nhiều danh hiệu, Hoàng Thùy vẫn muốn được gọi là "người mẫu" hoặc "siêu mẫu" đúng với xuất phát điểm và hình ảnh cô muốn khắc sâu trong tâm trí công chúng. Cô tự hào về đôi chân dài "không đều" từng gây khó khăn khi catwalk và buộc cô phải luyện tập bền bỉ để khắc phục. Trong công việc, Hoàng Thùy luôn nghiêm túc: buổi rehearsal nào cũng mang giày cao gót, luyện tập như đang trình diễn thật.

Hoàng Thùy sau 14 năm: Mở lòng giữa showbiz - Ảnh 1.

Hoàng Thuỳ có những chia sẻ về cuộc sống và gia đình

Năm 2011, sau khi xem "Vietnam's Next Top Model", cô quyết định thi mùa 2 dù không được gia đình ủng hộ. Khi đi thi, cô chỉ nặng hơn 40kg, tiếng Anh gần như bằng không.

Một cơ hội quý giá từng vụt qua khi cô được một công ty người mẫu danh tiếng ở New York mời casting, nhưng vì không hiểu tiếng Anh nên bỏ lỡ. Sự tiếc nuối này đã thôi thúc Hoàng Thùy học ngoại ngữ, dù từng nhiều lần bật khóc vì áp lực. Đến nay, cô đã tự tin hơn khi làm việc quốc tế.

Hoàng Thùy sau 14 năm: Mở lòng giữa showbiz - Ảnh 2.

Hoàng Thuỳ luôn nỗ lực trong suốt hành trình 14 năm làm nghề

Việc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ban đầu là quyết định bất ngờ, xuất phát từ sự động viên của khán giả. Thành tích Á hậu 1 và top 20 Miss Universe đã mở ra cho cô nhiều cơ hội kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng.

Hoàng Thùy học cách mở lòng giữa showbiz 

Nguyên Khang cho rằng Hoàng Thùy có phần đơn độc trên hành trình sự nghiệp. Cô thừa nhận điều này, cho rằng tuổi thơ khó khăn khiến bản thân thu mình và ít chia sẻ. Gần đây, cô học cách mở lòng, xây dựng mối quan hệ để vững vàng hơn trước thử thách.

"Tôi luôn co mình lại, không muốn mọi người biết về bản thân mình.Tôi sợ mọi người biết nhiều về mình, họ sẽ phán xét mình. Điều đó càng khiến tôi co mình lại. Tôi nghĩ đó là sự thiếu sót của mình.

Hoàng Thùy sau 14 năm: Mở lòng giữa showbiz - Ảnh 3.

Hoàng Thùy đảm nhận vai trò vedette trong bộ sưu tập mới của Chung Thanh Phong vào tháng 5-2025

Những năm gần đây, tôi thấy bản thân cần thay đổi điều đấy. Nếu ai hiểu, thông cảm thì người đó có thể trở thành bạn tốt. Từ đó, tôi mới hiểu rằng, càng nhiều bạn, nhiều mối quan hệ tốt thì đến lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, họ cũng hỗ trợ mình", người mẫu 9x tâm sự.

Vốn là người ít dành thời gian tụ tập bạn bè, nhưng cô thừa nhận mình là người "ngồi không, drama cũng tự rơi vào đầu". Cô cho rằng, điều đó một phần vì tính cách thẳng thắn của mình.

Năm nay, Hoàng Thùy đặt mục tiêu khép lại chuyện cũ, tập trung rèn luyện thể lực và tinh thần qua thiền và võ thuật. 

Sau 14 năm bền bỉ, cô bước vào giai đoạn mới, bình tĩnh hơn, hiểu mình hơn và giữ được sự an yên giữa showbiz nhiều biến động.

hoàng thuỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam truyền cảm hứng
