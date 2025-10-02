HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Âm nhạc

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình"

Yến Anh

(NLĐO)- Ca sĩ Vũ. mang đến bầu không khí sôi động cho đêm nhạc chào đón tân sinh viên Trường ĐH Thăng Long bằng các ca khúc được yêu thích.

Sự xuất hiện của "hoàng tử Indie" . với các ca khúc được yêu thích như "Bình yên", "Bước qua nhau", "Bước qua nhau mùa cô đơn", "Anh nhớ ra", "Những lời hứa bỏ quên", "Lạ Lùng"... đã khiến đêm nhạc hội Uni-Stellar chào đón tân sinh viên K38 của Trường ĐH Thăng Long tối 1-10 trở nên vô cùng sôi động.

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình" - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ. mang đến bầu không khí sôi động cho đêm nhạc chào đón tân sinh viên Trường ĐH Thăng Long

Nam ca sĩ mang đến những cảm xúc thăng hoa cho hàng ngàn khán giả. Mỗi bài hát cất lên đều được các sinh viên đồng loạt hòa giọng, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc.

Gửi lời chúc đến tân sinh viên, ca sĩ Vũ. bày tỏ mong muốn các bạn trẻ có nhiều kỷ niệm về nhau, có thêm nhiều người bạn mới.

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình" - Ảnh 2.

Anh dành tặng các tân sinh viên những ca khúc được yêu thích

"Khi đã bước chân vào cánh cổng trường, chắn hẳn các bạn đều là những bạn rất tài giỏi. Trên con đường sắp tới, mong các bạn hãy sẽ thật vững chân và thật nhiều kỷ niệm với nhau. Hãy là chính bản thân mình, và mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà mình mong muốn"- nam ca sĩ bày tỏ.

Lấy cảm hứng từ vũ trụ tri thức với hàng ngàn vì sao, nhạc hội Uni-Stellar mang thông điệp mỗi tân sinh viên K38 là một ngôi sao sáng đang trên hành trình chứng tỏ bản thân. Họ tỏa sáng theo cách của riêng mình và cùng nhau tạo nên một bầu trời Thăng Long rực rỡ.

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình" - Ảnh 3.

Bầu không khí sôi động với phần biểu diễn của sinh viên Trường ĐH Thăng Long

Sự kiện có sự tham gia của khoảng 4.000 người, với hơn 30 tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc đến từ sinh viên và nghệ sĩ khách mời. Chuỗi tiết mục đến từ chính các bạn sinh viên Đại học Thăng Long đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tại sự kiện, Trường ĐH Thăng Long đã vinh danh 10 sinh viên K38 xuất sắc nhất, vượt qua 3000 sinh viên toàn khoá có điểm thi đầu vào cao nhất theo từng khối thi, kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với mức điểm nổi bật.

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình" - Ảnh 4.

Trường Đại học Thăng Long vinh danh và khen thưởng 10 tân sinh viên K38 xuất sắc nhất. Ảnh: Minh Phong

La Lan Kha, tân sinh viên ngành Thanh nhạc, thủ khoa khối N, bày tỏ sự ấn tượng khi được tham dự sự kiện. Nam sinh viên cho rằng, đây là cơ hội để sinh viên gắn kết, có thêm nhiều trải nghiệm và tạo động lực cho năm học mới. "Em hy vọng năm tiếp theo mình sẽ được đứng trên sân khấu của trường biểu diễn" - Lan Kha bày tỏ.

Trong khi đó, sinh viên Nguyễn Thị Thành Linh, thủ khoa ngành Truyền thông đa phương tiện, chia sẻ đêm nhạc hội chào tân sinh viên là một sân chơi bổ ích để các bạn tân sinh viên gặp gỡ, làm quen ngay khi mới bước vào môi trường học tập mới. Em kỳ vọng 4 năm học đại học sẽ có thật nhiều trải nghiệm, học được nhiều điều bổ ích, tạo hành trang vững chắc để sau này có thể tìm kiếm công việc theo đúng yêu thích, đam mê.

Cũng tại đêm nhạc hội, trường ĐH Thăng Long chính thức phát động hoạt động FutureUs nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

"Hoàng tử Indie" Vũ. khuyên các tân sinh viên "hãy là chính mình" - Ảnh 5.

Trường ĐH Thăng Long kêu gọi sinh viên chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Theo đó từ ngày 2 đến ngày 5-10, thầy cô giáo và các bạn sinh viên nhà trường sẽ đóng góp bằng việc ủng hộ các vật phẩm lưu niệm trong bộ sưu tập Thang Long University, bao gồm: Bút bi, sổ tay, sticker, móc khóa, khăn lụa...

Toàn bộ doanh thu từ hoạt động này sẽ được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

sinh viên ĐH Thăng Long ca sĩ Vũ
