Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today"được VTV tổ chức tối tối 20-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn"

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ, RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… Các ca sĩ đã mang đến những ca khúc được làm mới cùng các màn kết hợp lần đầu xuất hiện trên sân khấu.

"Còn gì đẹp hơn" qua phần trình diễn của Vũ. và Nguyễn Hùng. Video: Hoàng Trang

Đặc biệt, với "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng và Vũ đã khiến sân khấu bùng nổ bằng màn trình diễn ấn tượng nhất trong V Fest - Vietnam Today.

Trước khi song ca với Nguyễn Hùng, Vũ. có phần thể hiện ấm áp với ba ca khúc quen thuộc của mình là "Những lời hứa bỏ quên", "Anh nhớ ra" và "Lạ lùng" trong hình ảnh một nam ca sĩ đeo kính, để râu quen thuộc. Nhưng ngay lập tức, khán giả thấy anh "biến hình" với bộ trang phục sĩ quan và bộ râu đã được cạo đi nhanh chóng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cổ vũ các nghệ sĩ

Hai nghệ sĩ đã khiến 22.000 khán giả thổn thức khi những giai điệu và ca từ cất lên. Không ít khán giả đã không kìm nổi những giọt nước mắt, dưới sân khấu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng rất xúc động. Biển người đã cùng hát vang "Còn gì đẹp hơn" như một cách sẻ chia lòng biết ơn cùng tình yêu quê hương đất nước. Kết thúc tiết mục, Vũ. đã ôm Nguyễn Hùng một cái thật chặt trong tiếng hò reo của khán giả.

Vũ. đã khóc khi nhớ lại chàng sĩ quan đặc công Hoàng Thái Vũ (tên thật của Vũ.) trước đây. Anh cảm ơn Nguyễn Hùng đã cho mình hát cùng bài hát, dù hay hay dở thế nào, anh cũng cảm thấy tự hào khi cất tiếng và "được là người con của đất nước".

Với "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng và Vũ. đã mang tới màn trình diễn ấn tượng nhất trong V Fest - Vietnam Today tối 20-8

Nguyễn Hùng nói màn trình diễn này là phục vụ cho Tổ quốc mình. Anh bày tỏ anh sau hai năm đi nghĩa vụ, anh tưởng sẽ không còn cơ hội mặc lại áo lính, nhưng hóa ra không bằng cách này thì có cách khác.

Nguyễn Hùng và Vũ.

Ca sĩ Vũ. "biến hình" với "Còn gì đẹp hơn"

Vfest - Vietnam Today mở màn với phần trình diễn của Vũ Cát Tường cùng loạt ca khúc đã gắn với tên tuổi của cô như "Vết mưa", "Từng là", "Chỉ cần có nhau"... Ngay sau đó, sự xuất hiện của Vinh Khuất cũng thổi bùng lên không khí âm nhạc sôi động của V Frest bằng biệt tài chơi một lúc nhiều nhạc cụ. Anh mang đàn bầu, đàn tam thập lục, đàn T'rưng lên sân khấu và mix các nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ hiện đại một cách đầy sáng tạo.

Nguyễn Hùng dành được rất nhiều sự yêu mến của khán giả

Vũ ôm chặt Nguyễn Hùng trên sân khấu

Khán giả cũng thích thú với phần trình diễn của Han Sara với "Có khi nào", "Xinh" và hay Hương Tràm cùng "Ngốc", "Ngại ngùng" và 2 bản mash-up "Cho em gần anh thêm chút nữa - Em mong" và "Xuân thì - Em gái mưa".

Phan Mạnh Quỳnh thể hiện 3 ca khúc quen thuộc "Có chàng trai viết trên cây", "Từ đó", "Sau lời từ khước" và một ca khúc mới "Gặp gỡ, yêu đương và được bên em". Trong khi đó, mang đến các ca khúc "Tiến hay lùi", "Chúa tể", "Tìm được nhau khó thế nào" và "Nhớ mãi chuyến đi này". "V Fest - Vietnam Today" đã được khép lại với 2 set nhạc của Rhyder và Noo Phước Thịnh.