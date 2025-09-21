Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn"

Yến Anh, ảnh: VTV

(NLĐO)- Với "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng và Vũ. đã mang tới màn trình diễn ấn tượng nhất trong "V Fest - Vietnam Today" tối 20-8.

Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today"được VTV tổ chức tối tối 20-9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia, Đông Anh, Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 1.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn"

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ, RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… Các ca sĩ đã mang đến những ca khúc được làm mới cùng các màn kết hợp lần đầu xuất hiện trên sân khấu.

"Còn gì đẹp hơn" qua phần trình diễn của Vũ. và Nguyễn Hùng. Video: Hoàng Trang

Đặc biệt, với "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng và Vũ đã khiến sân khấu bùng nổ bằng màn trình diễn ấn tượng nhất trong V Fest - Vietnam Today.

Trước khi song ca với Nguyễn Hùng, Vũ. có phần thể hiện ấm áp với ba ca khúc quen thuộc của mình là "Những lời hứa bỏ quên", "Anh nhớ ra" và "Lạ lùng" trong hình ảnh một nam ca sĩ đeo kính, để râu quen thuộc. Nhưng ngay lập tức, khán giả thấy anh "biến hình" với bộ trang phục sĩ quan và bộ râu đã được cạo đi nhanh chóng.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cổ vũ các nghệ sĩ

Hai nghệ sĩ đã khiến 22.000 khán giả thổn thức khi những giai điệu và ca từ cất lên. Không ít khán giả đã không kìm nổi những giọt nước mắt, dưới sân khấu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng rất xúc động. Biển người đã cùng hát vang "Còn gì đẹp hơn" như một cách sẻ chia lòng biết ơn cùng tình yêu quê hương đất nước. Kết thúc tiết mục, Vũ. đã ôm Nguyễn Hùng một cái thật chặt trong tiếng hò reo của khán giả.

Vũ. đã khóc khi nhớ lại chàng sĩ quan đặc công Hoàng Thái Vũ (tên thật của Vũ.) trước đây. Anh cảm ơn Nguyễn Hùng đã cho mình hát cùng bài hát, dù hay hay dở thế nào, anh cũng cảm thấy tự hào khi cất tiếng và "được là người con của đất nước".

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 3.

Với "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng và Vũ. đã mang tới màn trình diễn ấn tượng nhất trong V Fest - Vietnam Today tối 20-8

Nguyễn Hùng nói màn trình diễn này là phục vụ cho Tổ quốc mình. Anh bày tỏ anh sau hai năm đi nghĩa vụ, anh tưởng sẽ không còn cơ hội mặc lại áo lính, nhưng hóa ra không bằng cách này thì có cách khác.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 4.

Nguyễn Hùng và Vũ.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 5.

Ca sĩ Vũ. "biến hình" với "Còn gì đẹp hơn"

Vfest - Vietnam Today mở màn với phần trình diễn của Vũ Cát Tường cùng loạt ca khúc đã gắn với tên tuổi của cô như "Vết mưa", "Từng là", "Chỉ cần có nhau"... Ngay sau đó, sự xuất hiện của Vinh Khuất cũng thổi bùng lên không khí âm nhạc sôi động của V Frest bằng biệt tài chơi một lúc nhiều nhạc cụ. Anh mang đàn bầu, đàn tam thập lục, đàn T'rưng lên sân khấu và mix các nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ hiện đại một cách đầy sáng tạo.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 6.

Nguyễn Hùng dành được rất nhiều sự yêu mến của khán giả

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn" - Ảnh 7.

Vũ ôm chặt Nguyễn Hùng trên sân khấu

Khán giả cũng thích thú với phần trình diễn của Han Sara với "Có khi nào", "Xinh" và hay Hương Tràm cùng "Ngốc", "Ngại ngùng" và 2 bản mash-up "Cho em gần anh thêm chút nữa - Em mong" và "Xuân thì - Em gái mưa".

Phan Mạnh Quỳnh thể hiện 3 ca khúc quen thuộc "Có chàng trai viết trên cây", "Từ đó", "Sau lời từ khước" và một ca khúc mới "Gặp gỡ, yêu đương và được bên em". Trong khi đó, mang đến các ca khúc "Tiến hay lùi", "Chúa tể", "Tìm được nhau khó thế nào" và "Nhớ mãi chuyến đi này". "V Fest - Vietnam Today" đã được khép lại với 2 set nhạc của Rhyder và Noo Phước Thịnh.

Tin liên quan

Ca sĩ Vũ hé lộ bí mật về những mối tình buồn

Ca sĩ Vũ hé lộ bí mật về những mối tình buồn

(NLĐO- Nam ca sĩ nổi tiếng trong giới indie tự nhận mình là "vua yêu đơn phương". Không dám thổ lộ tình cảm của mình, Vũ gửi gắm vào âm nhạc để viết những ca khúc đồng điệu với khán giả.

Còn gì đẹp hơn Nguyễn Hùng V Fest-Vietnam Today
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo