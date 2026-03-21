Giải trí

Hoàng tử nhạc số GREY D cuối cùng cũng trở lại

Thùy Trang

(NLĐO) - GREY D công bố album đầu tay, "hoàng tử nhạc số" sẵn sàng càn quét làng nhạc.

"Hoàng tử" GREY D tái xuất

Hoàng tử nhạc số GREY D cuối cùng cũng trở lại - Ảnh 1.

GREY D tái xuất, xóa tan tin đồn lục đục với công ty quản lý

"Hoàng tử nhạc số" GREY D xác nhận màn trở lại bằng album đầu tay sau 3 năm được mong đợi. Động thái này không chỉ đánh dấu sự trở lại của "hoàng tử nhạc số", mà còn gián tiếp phủ nhận các tin đồn liên quan đến việc "đường ai nấy đi" giữa GREY D và công ty quản lý.

Lần trở lại này, GREY D thay hình tượng hoàng tử, nam thần quen thuộc bằng diện mạo phong trần, bí ẩn, mang màu sắc điện ảnh. Sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi thị trường, cách tiếp cận tự nhiên và không dàn dựng của GREY D lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Phản ứng từ cộng đồng nghệ sĩ cũng góp phần gia tăng độ thảo luận. Nhiều cái tên như Negav, Orange, Vương Bình, NICKY, Hoàng Dũng, Ben Phạm… đồng loạt tương tác dưới bài đăng.

Văn Mai Hương còn tự tạo trend cho GREY D khi tạo clip CapCut từ đoạn demo và chia sẻ lại trên trang cá nhân, báo hiệu "My boy is backk" (Chàng trai của tôi trở lại). Không chỉ người hâm mộ, cả dàn nghệ sĩ nổi tiếng cũng rộn ràng trước tín hiệu comeback của GREY D.

GREY D là một trong những nghệ sĩ trẻ dẫn đầu thị trường nhạc số Việt Nam. Xuất thân từ các sân chơi như "Giọng hát Việt nhí 2014" và "Sing My Song 2016", GREY D được biết đến rộng rãi khi hoạt động trong nhóm MONSTAR với vai trò em út và tham gia sáng tác.

Sau khi chuyển sang hoạt động solo từ năm 2022, GREY D nhanh chóng xây dựng dấu ấn riêng, trở thành gương mặt nổi bật hàng đầu trong lứa nghệ sĩ trẻ. GREY D có khả năng sáng tác, biểu diễn tốt, là bảo chứng chất lượng cho mọi sản phẩm anh chàng tham gia.

GREY D rất được yêu thích nhưng cũng rất lowkey (nội tâm, kín tiếng)

GREY D gây bão làng nhạc với cả loạt hit như "vaicaunoicokhiennguoithaydoi", "dự báo thời tiết hôm nay mưa" hay "đưa em về nhàa" liên tục ghi nhận thành tích tốt trên các nền tảng nhạc số.

Năm 2022, GREY D nhận giải Nghệ sĩ Radar mới có lượt streaming cao nhất từ Spotify, và đến năm 2023 trở thành nam ca sĩ Việt Nam được nghe nhiều nhất trên nền tảng này. GREY D lập kỷ lục là sao Việt đầu tiên cán mốc 1.5 triệu người nghe hàng tháng của Spotify.

Ngay cả khi không phát hành sản phẩm mới, GREY D vẫn duy trì lượng người nghe hàng tháng ở mức cao (trên 1 triệu), cho thấy sức hút ổn định với khán giả.

Hoàng tử nhạc số GREY D cuối cùng cũng trở lại - Ảnh 2.

Nhiều ca sĩ, trong đó ca sĩ Mỹ Linh từng khen trực tiếp GREY D trên sóng Chị đẹp đạp gió

Tuy nhiên, sau giai đoạn hoạt động sôi nổi năm 2023, nam ca sĩ bước vào quãng thời gian hạn chế xuất hiện. Từ sau MV "nhạt-fine" phát hành tháng 4-2024, GREY D gần như không có thêm dự án solo chính thức, ít tham gia biểu diễn và không xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Việc một nghệ sĩ trẻ đang ở giai đoạn phát triển mạnh lựa chọn giảm tần suất hoạt động thường được xem là bước chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn. Trong trường hợp của GREY D, album đầu tay được công bố lần này trở thành cột mốc quan trọng, khép lại quãng thời gian im ắng và mở ra giai đoạn hoạt động mới.

GREY còn là gương mặt trẻ được giới chuyên môn và cả đồng nghiệp công nhận. Một số nghệ sĩ như VSTRA, Mỹ Anh công khai bày tỏ sự yêu thích đối với âm nhạc của GREY D. Ca sĩ Mỹ Linh đã công khai dành lời khen cho tư duy và màu sắc âm nhạc riêng của GREY D ngay trên sóng "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa 1.

Khi xuất hiện trên sóng "Anh trai say hi" mùa 1 trợ giúp Negav cùng bản hit "Chàng khờ thủy chung", GREY D cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, được Trấn Thành khen ngợi.

GREY D luôn là cái tên khiến khán giả trẻ trông ngóng tin comeback, được "manifest" tham gia "Anh trai say hi" các mùa.

Sự trở lại lần này của GREY D với cả 1 album đầu tay sau nhiều năm hoạt động, đang thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả cũng như thị trường. Việc chính thức xác nhận comeback cho thấy GREY D đã sẵn sàng trở lại với một dự án quy mô hơn sau giai đoạn tích lũy và chuẩn bị.

Album đầu tay của GREY D được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nam ca sĩ trong thị trường nhạc Việt.

Chuyện gì đang xảy ra giữa GREY D và Linh Ngọc Đàm: Nhạc nhà trai, đăng nhà gái

(NLĐO) - GREY D xác nhận Linh Ngọc Đàm là nàng thơ mới, nhưng bị fan vạch trần sự thật phũ phàng.

