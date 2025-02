Hoạt động nghiệp đoàn còn gặp nhiều trở ngại

Sáng 15-2, tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo quy định về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở với sự tham gia của gần 100 cán bộ Công đoàn chuyên trách khu vực phía Nam cùng các nghiệp đoàn cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, ông Tống Văn Băng, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh việc thành lập, phát triển nghiệp đoàn đã được Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam quan tâm, thực hiện từ nhiều năm qua.

Hiện cả nước có 1.018 nghiệp đoàn với gần 92.000 đoàn viên nghiệp đoàn. Năm 2024, lần đầu tiên việc thành lập nghiệp đoàn được đưa thành chỉ tiêu trong công tác phát triển đoàn viên, tổ chức Công đoàn, qua đó đã có gần 500 nghiệp đoàn cơ sở được thành lập với gần 50.000 đoàn viên.

Năm 2025, chỉ tiêu phát triển đoàn viên nghiệp đoàn chiếm khoảng 10% trong tổng chỉ tiêu phát triển đoàn viên Công đoàn. Do vậy, cần có các quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động cụ thể của nghiệp đoàn cơ sở, nhất là các quy định về tài chính; quyền, nhiệm vụ của đoàn viên; nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành nghiệp đoàn cơ sở…

Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng, hoạt động nghiệp đoàn gặp nhiều trở ngại do đoàn viên không có quan hệ lao động nên không có nguồn thu từ kinh phí Công đoàn; việc đóng đoàn phí cũng không đồng đều do hoàn cảnh của đoàn viên đa phần đều khó khăn. Do đó cần sự hỗ trợ về tài chính từ Công đoàn cấp trên.

Đại diện Nghiệp đoàn giáo viên, nhân viên Nhóm trẻ tư thục huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cho biết đa số đoàn viên của nghiệp đoàn đều khó khăn, vì vậy, bên cạnh các hoạt động chăm lo của nghiệp đoàn, họ rất cần sự hỗ trợ từ Công đoàn cấp trên như giới thiệu, hỗ trợ vốn vay từ tổ chức tài chính vi mô, các chương trình hỗ trợ vốn của tổ chức Công đoàn. Bên cạnh đó, những đoàn viên ưu tú nên được xem xét khen thưởng hoặc giới thiệu để bồi dưỡng, kết nạp Đảng nhằm tạo động lực phấn đấu.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đề xuất xem xét cân nhắc việc thu đoàn phí với đoàn viên nghiệp đoàn khi gặp khó khăn, không có việc làm, không có thu nhập; cân nhắc mức hỗ trợ kinh phí cho nghiệp đoàn hoạt động theo số lượng đoàn viên, nhưng cần giới hạn mức trần hỗ trợ.

Cạnh đó, phải công khai thu chi tài chính nghiệp đoàn để tạo sự tin tưởng của đoàn viên với nghiệp đoàn, Công đoàn và có hướng dẫn về công tác tài chính cho nghiệp đoàn; quy định về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn cơ sở cần phải phù hợp với Luật Công đoàn 2024 và Điều lệ Công đoàn.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên quy định mức thu đoàn phí tối thiểu chứ không nên quy định theo mức lương cơ sở, nghiệp đoàn có thể tự thỏa thuận mức thu cao hơn (được đoàn viên tán thành) nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo cũng như hoạt động của nghiệp đoàn. Với nguồn thu từ hỗ trợ của Công đoàn cấp trên nên dựa trên số lượng đoàn viên để nghiệp đoàn dễ dàng hơn trong thống kê cũng như tổ chức hoạt động…