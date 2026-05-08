Lao động

Học Bác về tinh thần trách nhiệm, sẻ chia

Bài và ảnh: THANH NGA

Việc học tập và làm theo gương Bác không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động

Chiều 7-5, tại Đặc khu Côn Đảo, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lan tỏa rộng khắp

Theo báo cáo của LĐLĐ TP HCM, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 trong 5 năm qua của các cấp Công đoàn thành phố diễn ra trong bối cảnh vừa thuận lợi vừa có những khó khăn, thách thức nhất định. Thành phố vừa nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19, vừa thực hiện các tiến trình sáp nhập địa giới hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Học Bác về tinh thần trách nhiệm, sẻ chia - Ảnh 1.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu

Qua 5 năm quán triệt, triển khai, việc thực hiện Kết luận 01 thực sự đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Công đoàn và đoàn viên - lao động thành phố. Không chỉ dừng lại ở việc học tập, đội ngũ cán bộ Công đoàn, công nhân (CN) - lao động còn chuyển mạnh sang "làm theo" bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Nhiều phong trào sáng tạo, các mô hình hay, cách làm hiệu quả đã xuất hiện và lan tỏa. Đáng chú ý là các cuộc thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào "Thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo". 444.156 mô hình, giải pháp, sáng kiến của đội ngũ CNVC-LĐ thành phố đã được nhân rộng và áp dụng hiệu quả, mang lại giá trị hàng trăm tỉ đồng cho địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) thời gian qua là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, sáng tạo ấy.

Công đoàn các cấp cũng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng về NLĐ, sát cánh cùng NLĐ. Các chương trình phúc lợi đoàn viên cũng ngày càng được mở rộng về quy mô và chất lượng, như "Cảm ơn NLĐ", "Tháng CN", "Tết sum vầy", "Chợ Tết Công đoàn", "Tấm vé nghĩa tình", "Vì sức khỏe NLĐ", "Bữa cơm Công đoàn", "Mái ấm Công đoàn", học bổng Nguyễn Đức Cảnh... Các chương trình này đã tập trung nguồn lực bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe, tinh thần của đoàn viên - lao động theo đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, DN.

Một kết quả nổi bật khác là việc triển khai xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đã tạo được nhiều dấu ấn. Nhiều Công đoàn cơ sở đã, đang và tiếp tục thiết kế, xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh bằng các hình thức, mô hình trực quan, sản phẩm thiết thực như: xây dựng các chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Góc học tập làm theo Bác" tại DN. 

Đến nay, các cấp Công đoàn đã xây dựng 1.956 thiết chế Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và 2.044 tủ sách với hàng ngàn đầu sách các loại và hình thức quét mã QR. Đây là cách làm sáng tạo tiêu biểu của Công đoàn thành phố nhằm đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống CN một cách sinh động, gần gũi.

Làm tốt vai trò cầu nối

Tại hội nghị, LĐLĐ TP HCM đã tuyên dương 40 tập thể và 109 cá nhân tiêu biểu. Theo đánh giá của LĐLĐ thành phố, các điển hình được tôn vinh đều có nhiều việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia trong cộng đồng lao động.

Ông Nguyễn Minh Thịnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH 3Q Vina, là một trong những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương. Theo ông, học Bác trước hết là học về tinh thần trách nhiệm trong công việc, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa chăm lo tốt cho NLĐ.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn, ông Thịnh đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa DN và CN - lao động, giúp hai bên thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Ông thường xuyên tham mưu tổ chức các hoạt động chăm lo như "Bữa cơm Công đoàn", tặng 600 phần quà dịp Tết Nguyên đán, tổ chức sinh nhật cho đoàn viên… Những việc làm thiết thực ấy giúp ông nhận được sự tin tưởng của NLĐ và sự đánh giá cao từ ban giám đốc công ty.

Trong số các tập thể được tuyên dương, Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) là đơn vị có nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo gương Bác. Đơn vị đã gắn việc thực hiện Kết luận 01 với các phong trào thi đua lao động giỏi, hoạt động tương thân tương ái trong đội ngũ NLĐ.

Trong đó, tiêu biểu là Quỹ "Tương thân tương trợ", kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp NLĐ yên tâm công tác. Ngoài ra, công trình "1.000 sáng kiến - cải tiến vì sự phát triển bền vững" đã ghi nhận 1.243 sáng kiến chỉ trong 3 năm, góp phần nâng cao năng suất, cải tiến quy trình và hiệu quả hoạt động toàn hệ thống.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Saigon Co.op, cho biết việc học tập và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua đã giúp đoàn viên - lao động hiểu rằng đây không phải là điều gì lớn lao, mà là thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong công việc và cuộc sống hằng ngày. 

THÁI THU XƯƠNG, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Cán bộ Công đoàn phải nêu gương

Thời gian tới, LĐLĐ TP HCM cần tiếp tục đưa việc học tập, làm theo gương Bác vào nội dung hoạt động Công đoàn hằng ngày, gắn với phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Công đoàn phải chuyển tải để đoàn viên - lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước là "Càng yêu nước thì càng phải thi đua"; cần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao tay nghề của CN để họ không bị tụt hậu trong kỷ nguyên số, từ đó nâng cao vị thế của NLĐ trong DN.

Mỗi cán bộ Công đoàn phải là những người tiên phong trong việc tu dưỡng đạo đức, đổi mới tư duy và tác phong làm việc.


Tin liên quan

Gắn học Bác với phong trào thi đua yêu nước

LĐLĐ quận 5, TP HCM chiều 20-5 đã sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Học Bác để hoàn thiện bản thân

Gần 200 đại biểu là cán bộ, đoàn viên Công đoàn đã tham dự chuyến về nguồn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4) do LĐLĐ huyện Bình Chánh, TP HCM tổ chức sáng 21-5.

Đổi mới, sáng tạo trong học Bác

(NLĐO)- Trong 10 năm qua, toàn quận 5 đã có hơn 671 lượt tập thể, 885 lượt cá nhân điển hình được biểu dương học Bác.

phong trào thi đua lao động sáng tạo lao động giỏi chuyển đổi số gương điển hình tiên tiến thi đua yêu nước Tinh thần trách nhiệm hội nghị sơ kết
