Học được gì từ "Chủ nghĩa phong kiến công nghệ"?

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược xuất bản của Nhà xuất bản Kim Đồng với sự ra mắt của các thương hiệu sách dành cho độc giả trẻ, trong đó có 2045 Books – thương hiệu sách phi hư cấu, khởi đầu với các tựa sách tri thức khoa học hiện đại.

Hướng tới việc xây dựng nền tảng hiểu biết cho thế hệ trẻ trước những biến động của thời đại, 2045 Books lựa chọn "Chủ nghĩa phong kiến công nghệ" của Yanis Varoufakis làm ấn phẩm tiêu điểm trong chương trình giới thiệu thương hiệu.

Buổi ra mắt sách vừa được NXB Kim Đồng tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của tác giả, dịch giả Lang Minh trong vai trò điều phối; TS Phạm Sỹ Thành, chuyên gia nghiên cứu kinh tế; và dịch giả Lộ Đức Anh, người chuyển ngữ "Chủ nghĩa phong kiến công nghệ".

Dưới chế độ phong kiến, quyền lực được phân chia giữa các lãnh chúa – những người nắm trong tay tài nguyên, đất đai và toàn bộ đường sống của những kẻ bị trị. Mô hình ấy dường như đã lùi xa. Các lãnh chúa với những thái ấp và nông nô đã trở thành quá khứ. Nhưng liệu mô hình quyền lực ấy đã thật sự biến mất?

Trong "Chủ nghĩa phong kiến công nghệ", nhà kinh tế học có sách bán chạy số một Yanis Varoufakis đưa ra một luận điểm táo bạo: chủ nghĩa tư bản như chúng ta từng biết đang nhường chỗ cho một trật tự mới. Thế giới hôm nay, theo Varoufakis, đang chứng kiến sự trở lại của một mô hình quyền lực tương tự như phong kiến, nhưng vô hình hơn, tinh vi hơn và vận hành bằng dữ liệu.

"Chủ nghĩa phong kiến công nghệ" dẫn dắt độc giả nhìn lại những biến động kinh tế – xã hội trong hơn hai thập niên qua: từ sự tư hữu hóa Internet, những phản ứng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đến sự trỗi dậy của các tập đoàn công nghệ lớn. Không còn cánh đồng hay lãnh địa bằng đá, "đất đai" của thời đại mới trở thành các nền tảng số, "lãnh chúa" là chủ sở hữu đám mây. Cánh cổng thành giờ đây trở thành hạ tầng số có hàng tỉ người dùng mỗi ngày như ứng dụng mua sắm, mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, dịch vụ đám mây.

Chủ nghĩa phong kiến trước đây vận hành dựa trên sự lệ thuộc của nông nô vào đất đai của lãnh chúa. Chủ nghĩa phong kiến công nghệ, theo Varoufakis, đặt con người vào một dạng lệ thuộc mới: lệ thuộc vào nền tảng, thuật toán, dữ liệu và các hệ sinh thái số do một số ít tập đoàn kiểm soát. Từ đó, cuốn sách đặt ra một câu hỏi cấp thiết: con người có đang thật sự làm chủ công nghệ, hay đang sống trong một trật tự nơi công nghệ ngày càng chi phối lựa chọn, hành vi và nhận thức của mình?

Sự kiện ra mắt "Chủ nghĩa phong kiến công nghệ" sẽ tiếp cận cuốn sách vừa từ góc nhìn của chuyên gia nghiên cứu kinh tế - xã hội, vừa từ điểm nhìn cá nhân để soi chiếu đời sống số. Từ các luận điểm của Yanis Varoufakis về "lãnh chúa" công nghệ, sự nô dịch hóa tâm trí, và sự tái phân bổ quyền lực toàn cầu, chương trình mở ra cuộc trao đổi về cách các nền tảng số đang tái định hình thị trường, quyền lực và quyền tự chủ của con người.

Là nhà xuất bản gắn bó với nhiều thế hệ độc giả thiếu nhi Việt Nam, đứng trước nhu cầu mở rộng biên độ đọc của lứa bạn đọc đang lớn lên từng ngày, 2045 Books ra đời như một bước phát triển mới để NXB Kim Đồng tiếp tục đồng hành cùng bạn đọc trên chặng đường tri thức rộng mở.

Tên gọi "2045" gợi nhắc đến cột mốc đặc biệt của đất nước: 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với 2045 Books, tương lai không phải là một viễn cảnh xa vời mà cần được kiến tạo từ hiện tại thông qua sự bồi đắp tri thức, rèn luyện, trau dồi và hành động của thế hệ hôm nay trước những biến động đang diễn ra từng ngày.

2045 Books mong muốn mỗi cuốn sách của mình là một viên gạch, góp phần xây dựng nền tảng cho một thế hệ hiểu biết hơn, tự chủ hơn và có trách nhiệm hơn.