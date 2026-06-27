Ra mắt sách "Thần Giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar"

Ngày 27-6, tại Nhà xuất bản Kim Đồng, chương trình giao lưu ra mắt cuốn sách "Thần Giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar"đã diễn ra với sự tham gia của TS ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, họa sĩ Tạ Huy Long, dịch giả tiếng Bahnar Ja Mi, dưới sự điều phối của nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương.

TS ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly và dịch giả tiếng Bahnar Ja Mi tại buổi ra mắt sách

Tiếp nối "Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ", bộ đôi tác giả Phạm Thị Kiều Ly và họa sĩ Tạ Huy Long tái ngộ độc giả trong cuốn truyện tranh độc đáo này. Tác phẩm là nỗ lực đưa lịch sử chữ viết Bahnar đến với độc giả nhỏ tuổi bằng ngôn ngữ truyện tranh.

Từ câu hỏi của một em nhỏ: "Người Bahnar có chữ viết không?", tác phẩm đã mở ra hành trình tìm hiểu lịch sử chữ viết Bahnar, đưa một đề tài học thuật đến gần với độc giả thiếu nhi qua hình thức truyện tranh sinh động cùng lối viết sử thi Tây Nguyên giàu nhạc tính.

Cuốn sách là nỗ lực đưa lịch sử chữ viết Bahnar đến với độc giả nhỏ tuổi bằng ngôn ngữ truyện tranh của tác giả Phạm Thị Kiều Ly và họa sĩ Tạ Huy Long

"Thần Giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar" kể về quá trình các thừa sai người Pháp học tiếng Bahnar, ghi âm tiếng bản địa bằng chữ Latinh, góp phần hình thành chữ viết Bahnar, mở trường học và dựng nhà in. Từ đó, một vị "thần" mới đã xuất hiện và bổ sung vào tín ngưỡng "vạn vật hữu linh" của người Bahnar: Thần Giấy - vị thần của chữ viết, tri thức và kết nối.

Tác phẩm được chuyển thể từ công trình nghiên cứu "Lịch sử chữ viết hệ Latinh của tiếng Bahnar với việc nghiên cứu, bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc" do TS Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm Dự án. Cuốn sách đã đưa một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Đằng sau từng trang sách là quá trình nhóm tác giả đi điền dã tại Tây Nguyên, nghiên cứu tư liệu tại Paris và nỗ lực tìm hiểu lịch sử từ chính không gian văn hóa Bahnar.

Sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo người yêu sách

Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Bahnar cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song: bản tiếng Bahnar "Yang Hlabar" và bản tiếng Việt "Thần Giấy Hlabar". Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao truyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.