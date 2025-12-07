“Học giả – bằng thật” tại Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco

TAND TPHCM sẽ tiếp tục phiên tuyên án vụ án giả mạo trong công tác do Nguyễn Ngọc Thanh Tâm (cựu nhân viên Công ty TNHH Phát triển nhân lực và Thương mại Mastco) cùng đồng phạm cố ý thực hiện vào ngày mai (8-12).

Công ty Mastco do Phạm Văn Hoàng thành lập từ tháng 3-2017, được cấp nhiều giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Tháng 9-2020, chi nhánh mang tên "Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Mastco" được thành lập tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với quy mô 54 học viên/năm/ngành nghề.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy Trường Mastco chưa từng liên kết đào tạo thực tế với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hàm Thuận Nam như hồ sơ đăng ký hoạt động.

Vụ án được TAND TPHCM xét xử trong nhiều ngày

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1-2019 đến tháng 5-2022, với vai trò Giám đốc Công ty Mastco, Phạm Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Mastco, đã tổ chức đường dây cấp bán thẻ, giấy chứng nhận huấn luyện và chứng chỉ sơ cấp nghề không qua đào tạo.

Hoàng lập và quản lý hai website mastco.edu.vn và daotaoantoan.vn để quảng bá dịch vụ "học nhanh, lấy chứng chỉ gấp". Đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ khách hàng trên cả nước.

Hoạt động mua bán được điều hành thông qua các nhóm Zalo nội bộ như "Team Work", "Mastco – Góc chuyên môn" và nhiều nhóm kín giao dịch với cộng tác viên, khách hàng.

Quy trình làm "hàng" được tổ chức như một dây chuyền: Khách hàng gửi ảnh, thông tin cá nhân qua Zalo; Nhân viên nhập dữ liệu vào phôi in; Phôi được chuyển cho Phạm Văn Hoàng ký tên, đóng dấu; Thành phẩm được gửi đi bằng các dịch vụ chuyển phát. Mỗi ngày, số lượng thẻ chứng chỉ "xuất xưởng" được thống kê, báo cáo nội bộ.

Để vận hành hệ thống, Phạm Văn Hoàng tuyển 5 nhân viên với lương cố định và hoa hồng theo doanh số. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm: điều hành chung, trực tiếp bán hàng; Lê Thị Phương Khánh: phụ trách in thẻ, giấy chứng nhận an toàn lao động; Lê Thị Cẩm Thu: in chứng chỉ sơ cấp nghề; Trần Thùy Trang: tổng hợp dữ liệu và gửi "hàng" qua bưu điện; Nguyễn Thị Thanh Tuyển: quảng cáo, tìm kiếm khách trên mạng.

Ngoài ra, nhiều cộng tác viên bên ngoài tham gia môi giới, hưởng chênh lệch giá bán.

Trích xuất dữ liệu điện tử của cơ quan điều tra cho thấy, gần 10.000 thẻ an toàn lao động, giấy chứng nhận huấn luyện được ký phát; Hơn 8.300 chứng chỉ sơ cấp nghề khống được in ấn, cấp phát.

Ngày 23-5-2022, từ tin báo tội phạm, Công an tiến hành kiểm tra trụ sở Công ty Mastco và thu giữ hàng chục thẻ, chứng chỉ đang được sản xuất.

Vụ án hiện đang được cơ quan tố tụng xử lý theo quy định pháp luật về tội "Giả mạo trong công tác", đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

