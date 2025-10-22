Chiêu lừa đảo mới: Gửi thông báo thuế giả mạo đến tận nhà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chiêu lừa đảo mới: Gửi thông báo thuế giả mạo đến tận nhà

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TP HCM và cơ quan Thuế TP HCM cảnh báo về chiêu lừa đảo gửi thông báo thuế giả mạo đến tận nhà người dân

Anh T.A. (doanh nhân, sống tại TP HCM) vừa chia sẻ lên mạng xã hội một thông báo của nhóm lừa đảo công nghệ cao giả mạo cơ quan thuế gửi tận nhà.

Cụ thể, trong thông báo giả mạo Thuế Cơ sở 11 TP HCM, kẻ gian gửi đến hộ kinh doanh về việc "Cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 180/2025/QH15 và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân"

Thông báo nêu "Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29-6-2024" và yêu cầu người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh lên Thuế Cơ sở 11 TP HCM để cập nhật thông tin. 

- Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông báo, cuộc gọi lạ

Thông báo giả này yêu cầu ông T.A. có mặt tại trụ sở Thuế Cơ sở 11 TP HCM (số 274 Bình Thới, phường Bình Thới) lúc 9 giờ ngày 20-10. Khi đi phải mang theo căn cước gắn chip, giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản photocopy); giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có); mã xác nhận hồ sơ điện tử trên cổng thông tin thuế Chính phủ.

Ngoài ra, thông báo này còn lưu ý người nộp thuế kê khai thông tin trên eTax Mobile định danh mã số thuế để nhận hồ điện tử trước khi lên cơ quan thuế. Văn bản này thể hiện người ký là "Phó Chi cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Nam Bình".

Sau khi nhận được thông báo trên, ông T.A. đã liên hệ Thuế Cơ sở 11 TP HCM và được khẳng định là giả mạo.

Thông báo này bộc lộ nhiều sai sót, sai lỗi chính tả; nơi phát đi văn bản và nơi ký văn bản khác nhau… Đáng chú ý, ông Nguyễn Nam Bình từ tháng 7-2025 đã nhận nhiệm vụ Trưởng Thuế Tây Ninh nhưng kẻ gian vẫn ghi trong văn bản ông là Phó Chi cục trưởng Cục Thuế TP HCM.

Theo Công an TP HCM, đây là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện, nếu không chú ý thì người dân sẽ rơi vào bẫy lừa. Người dân cảnh giác trước những cuộc gọi của người lạ. Không được kết bạn Zalo hoặc trao đổi thông tin với người lạ trên mạng xã hội, đồng thời nên từ chối nói chuyện với người không quen biết.

"Cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế... không bao giờ làm việc qua điện thoại. Nếu có làm việc thì sẽ gửi giấy mời trực tiếp và làm việc tại trụ sở tiếp dân. Người dân không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào" - Công an TP HCM nhấn mạnh.

Thuế TP HCM cũng khuyến cáo hiện nay, một số đối tượng yêu cầu người nộp thuế cung cấp các nội dung như tài khoản truy cập ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile, mã số thuế, căn cước công dân, giấy phép đăng ký kinh doanh… 

Các đối tượng còn gửi giấy mời về việc cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu người nộp thuế trước khi lên cơ quan thuế phải kê khai thông tin lên trang thuế điện tử. 

Thuế TP HCM đề nghị người dân cẩn thận với các cuộc gọi xưng là cán bộ ngành thuế; không làm việc qua điện thoại; nếu có nhu cầu về thuế thì liên hệ trực tiếp cơ quan thuế địa phương.

Tin liên quan

Độc chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

Độc chiêu lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) – Lợi dụng dịch vụ cho thuê xe tự lái, Nguyễn Văn Tuấn ở Quảng Trị đã làm giả giấy tờ rồi mang xe đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Khánh Hòa: Bàn giao nghi phạm Trung Quốc lừa đảo qua mạng

(NLĐO)- Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an bàn giao nghi phạm lừa đảo qua mạng người Trung Quốc theo nguyên tắc ngoại giao

Khởi tố 26 đối tượng lập công ty tại Campuchia để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng

(NLĐO) - "Long Hồng Kông" cùng đồng phạm đã lập công ty tại Campuchia để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trong nước

lừa đảo Cục Thuế TP HCM Công an TP HCM giả mạo thông báo thuế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo