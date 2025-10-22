Chiêu lừa đảo mới: Gửi thông báo thuế giả mạo đến tận nhà

Anh T.A. (doanh nhân, sống tại TP HCM) vừa chia sẻ lên mạng xã hội một thông báo của nhóm lừa đảo công nghệ cao giả mạo cơ quan thuế gửi tận nhà.

Cụ thể, trong thông báo giả mạo Thuế Cơ sở 11 TP HCM, kẻ gian gửi đến hộ kinh doanh về việc "Cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 180/2025/QH15 và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân"

Thông báo nêu "Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29-6-2024" và yêu cầu người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh lên Thuế Cơ sở 11 TP HCM để cập nhật thông tin.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cẩn thận với các thông báo, cuộc gọi lạ

Thông báo giả này yêu cầu ông T.A. có mặt tại trụ sở Thuế Cơ sở 11 TP HCM (số 274 Bình Thới, phường Bình Thới) lúc 9 giờ ngày 20-10. Khi đi phải mang theo căn cước gắn chip, giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản photocopy); giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có); mã xác nhận hồ sơ điện tử trên cổng thông tin thuế Chính phủ.

Ngoài ra, thông báo này còn lưu ý người nộp thuế kê khai thông tin trên eTax Mobile định danh mã số thuế để nhận hồ điện tử trước khi lên cơ quan thuế. Văn bản này thể hiện người ký là "Phó Chi cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Nam Bình".

Sau khi nhận được thông báo trên, ông T.A. đã liên hệ Thuế Cơ sở 11 TP HCM và được khẳng định là giả mạo.

Thông báo này bộc lộ nhiều sai sót, sai lỗi chính tả; nơi phát đi văn bản và nơi ký văn bản khác nhau… Đáng chú ý, ông Nguyễn Nam Bình từ tháng 7-2025 đã nhận nhiệm vụ Trưởng Thuế Tây Ninh nhưng kẻ gian vẫn ghi trong văn bản ông là Phó Chi cục trưởng Cục Thuế TP HCM.

Theo Công an TP HCM, đây là một hình thức lừa đảo mới xuất hiện, nếu không chú ý thì người dân sẽ rơi vào bẫy lừa. Người dân cảnh giác trước những cuộc gọi của người lạ. Không được kết bạn Zalo hoặc trao đổi thông tin với người lạ trên mạng xã hội, đồng thời nên từ chối nói chuyện với người không quen biết.

"Cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế... không bao giờ làm việc qua điện thoại. Nếu có làm việc thì sẽ gửi giấy mời trực tiếp và làm việc tại trụ sở tiếp dân. Người dân không được cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào" - Công an TP HCM nhấn mạnh.

Thuế TP HCM cũng khuyến cáo hiện nay, một số đối tượng yêu cầu người nộp thuế cung cấp các nội dung như tài khoản truy cập ứng dụng nộp thuế qua eTax Mobile, mã số thuế, căn cước công dân, giấy phép đăng ký kinh doanh…

Các đối tượng còn gửi giấy mời về việc cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân, yêu cầu người nộp thuế trước khi lên cơ quan thuế phải kê khai thông tin lên trang thuế điện tử.

Thuế TP HCM đề nghị người dân cẩn thận với các cuộc gọi xưng là cán bộ ngành thuế; không làm việc qua điện thoại; nếu có nhu cầu về thuế thì liên hệ trực tiếp cơ quan thuế địa phương.