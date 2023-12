Ngày 23-12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã báo cáo sự việc phụ huynh vào trường hành hung và lăng mạ cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Mỹ An đến UBND huyện Tháp Mười.

Theo đó, chiều 19-12, cô Đ.T.D.T, giáo viên Trường THCS Mỹ An (huyện Tháp Mười), gọi em T.T.B.T, học sinh lớp 6, lên trả bài nhưng em T. không thuộc bài dù trước đó cô T. đã dặn em T. phải ôn bài.

Quá giận vì em T. không nghe lời, thường xuyên không thuộc bài, không chú ý trong giờ học, nên cô T. dùng tay đánh 1 cái vào má của em T.

Về nhà, em T. kể cho người thân nghe. Sau đó, phụ huynh em T. liên hệ với hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An để xin số điện thoại của cô T, nhưng hiệu trưởng không cho và hẹn 8 giờ sáng hôm sau đến trường để 3 bên cùng giải quyết.

Sáng 20-12, bà Nguyễn Thị M. (60 tuổi, bà nội em T.) và ông Nguyễn Thanh B. (khoảng 40 tuổi, cha em T.) đến Trường THCS Mỹ An và được cô T. mời vào phòng để trao đổi.

Bất ngờ, bà M. xông vào nắm tóc và đánh liên tiếp hàng chục cái vào mặt cô T. Nhiều giáo viên và nhân viên của trường đến can ngăn nhưng không được.

Lúc này, hiệu trưởng cũng tức tốc chạy đến can ngăn và mời hai người nói trên vào phòng làm việc nhưng bị bà M. nắm cổ áo lôi kéo, chửi bới và vung tay đánh. Bị giáo viên cản lại, cả 2 người nhà của em T. chửi bới hiệu trưởng và giáo viên bằng những lời lẽ tục tĩu. Khoảng 15 phút sau, Công an xã Mỹ An đến mời cô T. và 2 người nhà học sinh T. về trụ sở công an làm việc.

"Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An xử lý nghiêm hành vi chưa chuẩn mực của giáo viên Đ.T.D.T và phối hợp cung cấp thông tin để công an xử lý đương sự liên quan theo quy định pháp luật" – đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười cho hay.