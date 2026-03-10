HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Học sinh đồng bào Xơ Đăng vẽ tranh cổ động bầu cử

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Học sinh đồng bào Xơ Đăng đã cùng nhau vẽ tranh cổ động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Ngày 10-3, hàng trăm học sinh đồng bào Xơ Đăng tại xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi đã say sưa vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.

Hoạt động trên của các em học sinh theo lời phát động, khuyến khích người dân tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền về ngày bầu cử của UBND xã Tu Mơ Rông. Hưởng ứng hoạt động này, học sinh trên địa bàn xung phong tham gia bằng việc vẽ tranh cổ động, gửi gắm niềm tin và niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng hướng về ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Học sinh Xơ Đăng vẽ tranh cổ động bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Các em học sinh đồng bào Xơ Đăng say sưa vẽ tranh cổ động chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Để giúp học sinh có thêm tư liệu sáng tác, các lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đã trực tiếp đến các trường học, kể cho các em nghe về những kỳ bầu cử trước đây trên địa bàn, không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đi bầu cử và niềm tự hào của đồng bào Xơ Đăng khi tự tay lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Từ những câu chuyện gần gũi ấy, nhiều bức tranh sinh động về ngày hội bầu cử đã được các em thể hiện qua từng nét vẽ, với hình ảnh thùng phiếu, người dân trong trang phục chỉnh tề đi bỏ phiếu và khung cảnh đồng bào nô nức tham gia bầu cử.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Kim Đồng, trong giờ giải lao, nhiều học sinh Xơ Đăng tập trung tại thư viện để vẽ tranh cổ động bầu cử. Giấy vẽ, bút màu được thầy cô chuẩn bị đầy đủ. Từng nét vẽ hồn nhiên dần hiện lên hình ảnh đồng bào trong trang phục chỉnh tề nô nức đi bỏ phiếu, thể hiện niềm tự hào khi cầm lá phiếu trên tay.

Học sinh Xơ Đăng vẽ tranh cổ động bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 3.

Các lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đến các trường học, ân cần kể cho các em nghe về những kỳ bầu cử trước đây trên địa bàn

Em A Nhật Thiên Hưng (học sinh lớp 5A1, Trường Tiểu học Kim Đồng) vô cùng háo hức khi vừa hoàn thành bức tranh vẽ cảnh người dân đi bầu cử. "Em rất vui khi được tham gia vẽ tranh về ngày bầu cử. Nghe các cô chú lãnh đạo xã kể về những kỳ bầu cử trước đây, em hiểu thêm ý nghĩa của ngày hội toàn dân đi bầu cử nên càng hào hứng vẽ tranh. Em mong qua kỳ bầu cử này, bà con trong xã sẽ chọn được những đại biểu tốt để giúp quê em ngày càng phát triển" - em Thiên Hưng chia sẻ.

Ông Nguyễn Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết hoạt động vẽ tranh cổ động giúp học sinh có thêm trải nghiệm sáng tạo và lan tỏa không khí hướng về ngày hội bầu cử trong cộng đồng. Qua hoạt động này, các em dù còn nhỏ nhưng đã bước đầu hiểu được ý nghĩa, giá trị của ngày bầu cử và quyền làm chủ của người dân.

Học sinh Xơ Đăng vẽ tranh cổ động bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 4.

Những bức tranh do các em học sinh vẽ góp phần tạo không khí phấn khởi trước ngày hội toàn dân

Những bức tranh của học sinh sẽ được xã Tu Mơ Rông trưng bày tại các điểm bầu cử trên địa bàn, góp phần tạo không khí phấn khởi, khích lệ đồng bào Xơ Đăng tích cực tham gia ngày hội toàn dân đi bầu cử, đồng thời gieo mầm ý thức công dân và sự trân trọng đối với giá trị của ngày bầu cử cho thế hệ tương lai.

