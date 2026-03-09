HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tiếng nói từ cử tri phường Tây Thạnh trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI

Trần Thái

(NLĐO) - Cử tri phường Tây Thạnh, TPHCM gửi trọn niềm tin vào các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Chiều ngày 9-3, Tổ đại biểu số 8 ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tây Thạnh, TPHCM.

 Tại đây, 5 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với những cam kết cụ thể, tập trung vào việc tháo gỡ các khó khăn về hạ tầng, tư pháp, an sinh xã hội và an ninh quốc gia.

Lời hứa của ứng cử viên

- Ảnh 1.

Ông Phạm Trọng Nhân

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM nhấn mạnh lợi thế của mình là đã có 25 năm sinh sống và công tác tại địa bàn, giúp ông thấu hiểu sâu sắc áp lực về dân số và hạ tầng mà khu vực đang đối mặt. Trong chương trình hành động, ông Nhân cam kết sẽ kiến nghị các cơ chế tháo gỡ vướng mắc thể chế để tạo đà phát triển cho thành phố.

Cụ thể, ông quan tâm đến việc cải thiện hạ tầng giao thông tại các trục đường huyết mạch như Tân Kỳ - Tân Quý, Cộng Hòa. Bên cạnh đó, các vấn đề an sinh xã hội như phát triển nhà ở xã hội, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho công nhân tại các khu nhà trọ, ổn định thuế và hỗ trợ tín dụng cho hộ kinh doanh cũng được ông đặt lên hàng đầu. Ông khẳng định sẽ nỗ lực làm "cầu nối" để phản ánh đầy đủ nguyện vọng của cử tri Tây Thạnh đến Quốc hội.

- Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Phong

Với hơn 35 năm kinh nghiệm trong ngành pháp luật, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM đưa ra góc nhìn về việc hoàn thiện thể chế gắn với thực tiễn địa phương. Ông chỉ ra rằng, phường Tây Thạnh có diện tích khoảng 4 km² nhưng dân số lên tới hơn 72.000 người cùng khu công nghiệp lớn, do đó cần có cơ chế quản lý linh hoạt hơn để chính quyền cơ sở chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.

Chương trình của ông cũng tập trung vào việc thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tư pháp, hướng tới xây dựng hệ thống tòa án điện tử minh bạch. Đồng thời, ông cam kết thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh cho công nhân và các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội.

- Ảnh 3.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức

Đại diện cho lĩnh vực lập pháp chuyên trách và an ninh, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ về kinh nghiệm 10 năm hoạt động tại Quốc hội. Ông cam kết sẽ tiếp tục đóng góp vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh, đồng thời nhấn mạnh việc gắn kết các chính sách an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. 

- Ảnh 4.

Bà Ngô Thị Huyền

Ở lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, bà Ngô Thị Huyền (Trưởng khoa Thư viện - Thông tin học Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) định hướng chương trình hành động vào việc lấy trải nghiệm và năng lực của người dân làm trung tâm.

Bà đề xuất các chính sách nhằm nâng cao năng lực số, tăng cường tiếp cận thông tin sức khỏe (đặc biệt là sức khỏe tinh thần) và phát triển hạ tầng tri thức thông qua học liệu mở để khuyến khích học tập suốt đời.

- Ảnh 5.

Ông Trương Minh Huy Vũ

Trong khi đó, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM mang đến những giải pháp quy hoạch mang tính chuyên môn cao. Với kinh nghiệm học tập tại nước ngoài và tham gia xây dựng kịch bản phát triển cho quận Tân Phú cũ, ông Vũ cam kết giám sát các chỉ tiêu giáo dục, đảm bảo mục tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân, đặc biệt chú ý đến con em lao động nhập cư. Ông cũng đề xuất phát triển đô thị theo mô hình giao thông công cộng (TOD) tại các nhà ga Metro số 2 nhằm khai thác hiệu quả không gian đô thị.

Cử tri kỳ vọng vào sự quyết liệt và thực chất

- Ảnh 6.

Cử tri Bùi Thanh Tùng (khu phố 30)

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Tây Thạnh bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng của các ứng cử viên năm nay.

Cử tri Bùi Thanh Tùng (khu phố 30) nhận xét các ứng cử viên đều được đào tạo bài bản, đang ở độ tuổi sung sức và giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, ông cũng gửi gắm nỗi lo ngại về tình trạng thông tin sai lệch trên không gian mạng và kỳ vọng các ứng cử viên có chuyên môn về an ninh, tư pháp như ông Nguyễn Minh Đức và ông Lê Thanh Phong sẽ có giải pháp kiểm soát hiệu quả.

- Ảnh 7.

Cử tri Nguyễn Duy Tri (khu phố 30)

Cử tri Nguyễn Duy Tri (khu phố 30) bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến các giải pháp dân sinh của ứng cử viên Phạm Trọng Nhân.

- Ảnh 8.

Cử tri Lê Quang Phương (khu phố 9)

Trong khi đó, cử tri Lê Quang Phương (khu phố 9) nhắc nhở rằng sau quá trình sắp xếp bộ máy, trách nhiệm của đại biểu sẽ nặng nề hơn, do đó người dân mong muốn các đại biểu phải theo sát và giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án còn tồn đọng mà địa phương quan tâm.

- Ảnh 9.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường Tây Thạnh

Kết thúc hội nghị, các ứng cử viên đều khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng những gì đã hứa, không chỉ là người đại diện về mặt pháp lý mà còn là người đồng hành cùng người dân trong công cuộc phát triển địa phương và thành phố.

bầu cử cử tri đại biểu quốc hội phường Tây Thạnh TPHCM
