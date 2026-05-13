HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh lớp 12 TP HCM sẽ thi thử tốt nghiệp THPT trước 31-5

Đặng Trinh

(NLĐO) - Việc tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD-ĐT TPHCM ngày 13-5 đã có văn bản gửi các trường THPT về tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026. 

Nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương thức thi, cấu trúc định dạng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử với các nội dung.

 Cụ thể, giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc định dạng đề thi, thời gian làm bài và quy trình tổ chức; xác định các nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập.

Rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian, tâm lý phòng thi cho học sinh. Tập huấn thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành. Rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, công tác bảo mật, quy trình điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT. Không gây áp lực quá mức cho học sinh, kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh.

Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT; bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT hiện hành.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ hồ sơ thi. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện đúng quy chế thi; chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị truyền tin trái phép.

TPHCM tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT quy mô toàn thành trước 31-5 - Ảnh 1.

Kết quả thi thử không sử dụng để xếp loại học sinh, xử lý kỷ luật học sinh, tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết đối tượng tham dự kỳ thi thử là 100% học sinh lớp 12 tại các trường THPT công lập, ngoài công lập; trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX); trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trên địa bàn TPHCM.

Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành tổ chức thi thử trước 31-5-2026 báo cáo về Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.

Đối với môn thi và thời gian làm bài: Tổ chức theo đúng cấu trúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Ngữ văn: 120 phút; toán: 90 phút; các môn tự chọn: 50 phút/môn.

Hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi hoặc phân công tổ/nhóm chuyên môn ra đề. Đề thi phải bám sát Chương trình GDPT 2018; phù hợp định dạng đề thi của Bộ GD-ĐT; có mức độ phân hóa hợp lý; bảo đảm tính chính xác, khoa học, bảo mật.

Khuyến khích xây dựng ma trận đề; tổ chức phản biện đề trước khi sử dụng; chuẩn hóa đáp án, hướng dẫn chấm; xây dựng ngân hàng câu hỏi theo định hướng đánh giá năng lực. 

Khi sắp xếp phòng thi theo số báo danh. Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh/phòng theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức.

Thực hiện đánh số báo danh, sơ đồ phòng thi, niêm yết danh sách phòng thi, lịch thi, nội quy thí sinh theo đúng quy định. Bố trí khu vực gửi vật dụng cá nhân của học sinh đúng khoảng cách an toàn theo quy định của kỳ thi chính thức.

Kết quả thi thử không dùng để xếp loại học sinh, đánh giá giáo viên

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP cho biết thêm các trường khi tổng hợp và phân tích kết quả theo từng môn học, từng nhóm đối tượng học sinh. Đánh giá mức độ phù hợp của đề thi so với chuẩn kiến thức, kỹ năng. Xác định những nội dung học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch ôn tập và phương pháp dạy học.

Đặc biệt, không công khai xếp hạng gây áp lực không cần thiết cho học sinh. Đồng thời, tăng cường tư vấn tâm lý cho học sinh; hướng dẫn kỹ năng làm bài và quản lý thời gian; tránh tạo áp lực thành tích; phối hợp cha mẹ học sinh trong công tác hỗ trợ học sinh ôn tập.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT nhấn mạnh kết quả thi thử không sử dụng để: Xếp loại học sinh; xử lý kỷ luật học sinh; tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT nêu yêu cầu quan trọng khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sở GD-ĐT nêu yêu cầu quan trọng khi điều động cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

(NLĐO) - Sở GD-ĐT TPHCM chịu trách nhiệm điều động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TPHCM có hơn 130.000 thí sinh dự thi, nhiều thách thức chưa từng có

(NLĐO)- Các đơn vị trường học cần bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của sở, tuyệt đối không được tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng

TPHCM: Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT theo nhu cầu, không tràn lan gây lãng phí

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị các nhà trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tốt nghiệp; không tổ chức ôn tập tràn lan

tốt nghiệp THPT kỳ thi tốt nghiệp học sinh lớp 12 tổ chức thi quy chế thi tốt nghiệp quy chế thi Thi thử tốt nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo