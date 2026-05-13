Sở GD-ĐT TPHCM ngày 13-5 đã có văn bản gửi các trường THPT về tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; đồng thời giúp học sinh lớp 12 làm quen với phương thức thi, cấu trúc định dạng đề thi theo Chương trình GDPT 2018, sở đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi thử với các nội dung.

Cụ thể, giúp học sinh lớp 12 làm quen với quy chế thi, cấu trúc định dạng đề thi, thời gian làm bài và quy trình tổ chức; xác định các nội dung kiến thức học sinh còn hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy học và ôn tập.

Rèn luyện kỹ năng làm bài, kỹ năng quản lý thời gian, tâm lý phòng thi cho học sinh. Tập huấn thực tế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ tổ chức kỳ thi theo đúng quy định hiện hành. Rà soát điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống kỹ thuật, công tác bảo mật, quy trình điều hành và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thi thử phải bảo đảm nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp THPT. Không gây áp lực quá mức cho học sinh, kết quả thi thử chủ yếu phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh.

Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tham khảo của Bộ GD-ĐT; bảo đảm tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT hiện hành.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo mật đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ hồ sơ thi. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện đúng quy chế thi; chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị truyền tin trái phép.

Kết quả thi thử không sử dụng để xếp loại học sinh, xử lý kỷ luật học sinh, tạo áp lực thành tích đối với giáo viên và học sinh

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết đối tượng tham dự kỳ thi thử là 100% học sinh lớp 12 tại các trường THPT công lập, ngoài công lập; trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX); trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các cơ sở giáo dục có triển khai chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trên địa bàn TPHCM.

Các đơn vị căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức thi thử phù hợp và hoàn thành tổ chức thi thử trước 31-5-2026 báo cáo về Sở GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP khuyến khích các trường trong cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh.

Đối với môn thi và thời gian làm bài: Tổ chức theo đúng cấu trúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Ngữ văn: 120 phút; toán: 90 phút; các môn tự chọn: 50 phút/môn.

Hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi hoặc phân công tổ/nhóm chuyên môn ra đề. Đề thi phải bám sát Chương trình GDPT 2018; phù hợp định dạng đề thi của Bộ GD-ĐT; có mức độ phân hóa hợp lý; bảo đảm tính chính xác, khoa học, bảo mật.

Khuyến khích xây dựng ma trận đề; tổ chức phản biện đề trước khi sử dụng; chuẩn hóa đáp án, hướng dẫn chấm; xây dựng ngân hàng câu hỏi theo định hướng đánh giá năng lực.

Khi sắp xếp phòng thi theo số báo danh. Mỗi phòng thi bố trí tối đa 24 học sinh/phòng theo định hướng tổ chức kỳ thi chính thức.

Thực hiện đánh số báo danh, sơ đồ phòng thi, niêm yết danh sách phòng thi, lịch thi, nội quy thí sinh theo đúng quy định. Bố trí khu vực gửi vật dụng cá nhân của học sinh đúng khoảng cách an toàn theo quy định của kỳ thi chính thức.