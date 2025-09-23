HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Học sinh, sinh viên leo dải phân cách, vi phạm nồng độ cồn, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt

Anh Vũ

(NLĐO) - Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP HCM, có hơn 45% trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy.

Ngày 23-9, Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) vừa phát đi cảnh báo tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nhiều vi phạm

Qua công tác thống kê, đánh giá hành vi vi phạm cho thấy trong tổng số trường hợp học sinh, sinh viên bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, có hơn 45% trường hợp chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy; hơn 25% chạy quá tốc độ quy định; hơn 12% điều khiển xe hoặc chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm;…

Học sinh, sinh viên leo dải phân cách, vi phạm nồng độ cồn, CSGT TP HCM đưa ra khuyến cáo đặc biệt- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT TP HCM điều tiết giao thông trước trường học.

Một số học sinh, sinh viên của các trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX, Cao đẳng, Đại học,… vẫn có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Các trường có khá nhiều trường hợp vi phạm có thể kể đến, như: Trường Đại học Văn Hiến, Trường THPT Trần Cao Vân - cơ sở 1, Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, Đại học Kinh tế TP HCM.

Đặc biệt, đã có nhiều trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua như: chạy quá tốc độ quy định; đi ngược chiều trên đường có biển báo "Cấm đi ngược chiều"; đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; cá biệt có trường hợp điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn,…Đáng chú ‎ý là nhiều trường hợp sinh viên leo qua dải phân cách để bắt xe buýt về nhà hoặc đến trường rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông…

Phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật

Một số trường hợp vi phạm đã gây ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông, nguyên nhân chủ yếu là do các em chủ quan, lơ là, thiếu kinh nghiệm và khả năng phán đoán tình huống chậm, không chú ý trong việc quan sát nắm tình hình giao thông dẫn đến giật mình khiến tay lái không vững, tự té ngã. Hậu quả nặng hơn có thể mang hệ lụy lâu dài về sức khỏe và học tập, thiệt hại về tài sản và cả tính mạng.

Đại diện PC08 khuyến cáo đến người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phụ huynh là tấm gương gần gũi, chân thực nhất cho con em mình, mỗi người cần phải có sự thay đổi, điều chỉnh những thói quen không tốt khi tham gia giao thông và cùng chung tay phối hợp, hỗ trợ với Ban Giám hiệu nhà trường, lực lượng CSGT, toàn xã hội trong công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho con em mình, góp phần từng bước xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, có trách nhiệm và một môi trường giao thông an toàn hơn cho tất cả mọi người.

vi phạm nồng độ cồn dải phân cách trật tự an toàn giao thông học sinh sinh viên
    Thông báo