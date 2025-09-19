HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Vùng miền Hà Nội

Gieo mầm ý thức giao thông

Phan Đăng

Trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương.

 Nghị quyết 72 không chỉ là một chính sách y tế thông thường mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có độ phủ toàn dân, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đối với học sinh và phụ huynh. Đợt cao điểm từ ngày 12-9 đến 14-10 này không chỉ nhằm lập lại ATGT quanh trường học mà còn nhấn mạnh thông điệp: Ý thức giao thông cần được uốn nắn từ khi còn nhỏ để hình thành thói quen bền vững.

Thực tế cho thấy vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh ngày càng phức tạp. Không ít em đi xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, dừng đỗ tùy tiện - những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt song có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 586 vụ tai nạn giao thông, làm 322 người chết, 413 người bị thương. Trong đó, không ít vụ khiến học sinh thương vong là do thiếu kỹ năng và ý thức khi tham gia giao thông. Thực tế, nhiều học sinh chưa được trang bị kỹ năng cơ bản, trong khi môi trường giao thông phức tạp. Đáng lo ngại hơn, không ít phụ huynh lại trực tiếp vi phạm, như chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm cho con, dừng đỗ tùy tiện trước cổng trường...

Khi cha mẹ coi thường luật lệ giao thông thì rất khó đòi hỏi con cái chấp hành nghiêm túc. Hậu quả là trẻ dễ hình thành thói quen xấu từ nhỏ, kéo dài đến khi trưởng thành, tạo nên vòng luẩn quẩn dẫn đến vi phạm.

Đợt cao điểm lần này vì thế không chỉ nhằm xử lý mà còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để học sinh và phụ huynh cùng nâng cao nhận thức về trật tự ATGT. Lực lượng chức năng trực tiếp chốt chặn tại các điểm nóng, kết hợp truyền thông trong trường học, nhắc nhở để mọi người hiểu rằng chấp hành luật pháp về giao thông không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn bảo vệ chính sự an toàn cho mình và con em mình.

Khi trẻ được giáo dục từ sớm, được thấy người lớn làm gương mỗi ngày, ý thức ấy sẽ trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng văn hóa giao thông. Dĩ nhiên, thay đổi ý thức không thể trông chờ vào vài đợt cao điểm. Đây là quá trình lâu dài, cần sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Nhà trường cần phải đưa giáo dục ATGT thành nội dung thường xuyên trong giờ học và ngoại khóa. Gia đình phải coi việc chấp hành luật lệ giao thông là tấm gương trực quan cho con trẻ. Xã hội phải tạo môi trường giao thông an toàn, nơi mọi người hành xử văn minh, tự giác.

Đợt ra quân lần này vì thế mang ý nghĩa kép - vừa góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông vừa gieo mầm ý thức đúng cho thế hệ trẻ. Khi ý thức được uốn nắn, hình thành từ khi còn trẻ, chúng ta có cơ sở tin tưởng vào một tương lai giao thông an toàn, văn minh hơn.

Văn hóa giao thông cần bắt đầu từ những hành động thường nhật như đội mũ bảo hiểm đúng cách, dừng xe đúng vạch, chở đúng số người quy định... Muốn hình thành văn hóa ấy, không gì quan trọng hơn việc giáo dục, rèn luyện ngay khi còn bé. Khi ý thức đã thành nếp từ thuở nhỏ, hành vi đúng luật sẽ trở thành thói quen tự nhiên trong mỗi bước chân ra đường sau này.


"Mắt thần" giao thông

"Mắt thần" giao thông

Hàng chục ngàn camera giám sát được lắp đặt thời gian tới ở Hà Nội được trộng đợi sẽ trở thành những "mắt thần" giúp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Xe máy vi phạm cũng khó thoát phạt nguội

Nhiều người đi xe máy không khỏi ngỡ ngàng khi nhận được thông báo phạt nguội của CSGT TP Hà Nội.

Phân làn giao thông cần linh hoạt, khoa học

Hà Nội vừa thí điểm phân làn giao thông giữa ô tô và xe máy trên đường Võ Chí Công.

