Theo khung kế hoạch, thời gian năm học 2025-2026 của UBND TPHCM, thời gian cho học kỳ I từ ngày 5-9, đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

Học kỳ II từ ngày 19-1-2026, đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Ngày kết thúc năm học trước 31-5-2026. Thời gian xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.

Như vậy, thời gian kết thúc năm học của học sinh từ mầm non đến THPT ở TPHCM kết thúc trước 31-5.

Nhiều trường phổ thông trên địa bàn TPHCM hiện nay đang trong giai đoạn kiểm tra học kỳ II và tổ chức công tác ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp, nhiều trường đã "chốt" lịch nghỉ hè của học sinh toàn trường từ 27-5. Ở bậc tiểu học, nhiều trường cho học sinh lớp 1 nghỉ hè từ 23-5.

Khối lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) sẽ nghỉ hè từ 23-5

Sở GD-ĐT đề nghị các trường phổ thông tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp THPT. Sở khuyến khích các nhà trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT theo điều kiện thực tế; các cụm chuyên môn tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT dùng chung, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT; không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí; đảm bảo đúng quy định.

Đối với các hoạt động chuẩn bị năm học mới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề nghị hiệu trưởng các trường THPT không xây dựng cứng các tổ hợp môn học sẵn có theo ý chí chủ quan của nhà trường trước khi thực hiện công tác tuyển sinh. Việc áp đặt các tổ hợp định sẵn sẽ làm hạn chế quyền lựa chọn và không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của học sinh theo tinh thần của Chương trình GDPT 2018.

Các nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh chuẩn bị các điều kiện học tập thích ứng với việc nhà trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc: Thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai”...

Các trường đồng thời căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT về việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, dạy thêm học thêm, chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, chế độ dạy thêm giờ,… nhằm dự kiến phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giảng dạy, hoạt động giáo dục và các công tác kiêm nhiệm trong nhà trường trong năm học; đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành, đáp ứng các yêu cầu về phát triển năng lực cho học sinh theo quy định...