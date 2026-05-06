HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Học sinh TPHCM bắt đầu nghỉ hè từ ngày nào?

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo kế hoạch, thời gian năm học của UBND TP, học sinh từ mầm non đến THPT sẽ kết thúc năm học trước 31-5. Nhiều trường "chốt" lịch nghỉ hè từ 27-5.

Theo khung kế hoạch, thời gian năm học 2025-2026 của UBND TPHCM, thời gian cho học kỳ I từ ngày 5-9, đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác.

Học kỳ II từ ngày 19-1-2026, đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Ngày kết thúc năm học trước 31-5-2026. Thời gian xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2026. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2026-2027 trước ngày 31-7-2026.

Như vậy, thời gian kết thúc năm học của học sinh từ mầm non đến THPT ở TPHCM kết thúc trước 31-5.

Nhiều trường phổ thông trên địa bàn TPHCM hiện nay đang trong giai đoạn kiểm tra học kỳ II và tổ chức công tác ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh cuối cấp, nhiều trường đã "chốt" lịch nghỉ hè của học sinh toàn trường từ 27-5. Ở bậc tiểu học, nhiều trường cho học sinh lớp 1 nghỉ hè từ 23-5.

Lịch nghỉ hè của học sinh TPHCM từ ngày nào? - Ảnh 1.

Khối lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) sẽ nghỉ hè từ 23-5

Sở GD-ĐT đề nghị các trường phổ thông tăng cường các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 và ôn thi tốt nghiệp THPT. Sở khuyến khích các nhà trường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT theo điều kiện thực tế; các cụm chuyên môn tổ chức biên soạn tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT dùng chung, tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT.

Tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT; không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí; đảm bảo đúng quy định.

Đối với các hoạt động chuẩn bị năm học mới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đề nghị hiệu trưởng các trường THPT không xây dựng cứng các tổ hợp môn học sẵn có theo ý chí chủ quan của nhà trường trước khi thực hiện công tác tuyển sinh. Việc áp đặt các tổ hợp định sẵn sẽ làm hạn chế quyền lựa chọn và không phản ánh đúng nhu cầu thực tế của học sinh theo tinh thần của Chương trình GDPT 2018.

Các nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn cha mẹ học sinh và học sinh chuẩn bị các điều kiện học tập thích ứng với việc nhà trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc: Thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai”...

Các trường đồng thời căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT về việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, dạy thêm học thêm, chế độ làm việc của giáo viên phổ thông, chế độ dạy thêm giờ,… nhằm dự kiến phân công giáo viên thực hiện các hoạt động giảng dạy, hoạt động giáo dục và các công tác kiêm nhiệm trong nhà trường trong năm học; đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành, đáp ứng các yêu cầu về phát triển năng lực cho học sinh theo quy định...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chủ động rà soát, tận dụng khoảng thời gian sau khi hoàn thành Chương trình GDPT hiện hành để tăng cường các hoạt động ngoại khóa và giáo dục kỹ năng sống nhằm giúp học sinh phát triển năng khiếu cá nhân, chuẩn bị tâm thế tích cực trước khi bước vào năm học mới, góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện của ngành trong năm học 2025-2026; đảm bảo tinh thần “an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và tự nguyện”, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu, không tạo áp lực cho học sinh và gia đình học sinh.

Tin liên quan

Dự thảo chế độ làm việc mới: Giáo viên GDTX sẽ dạy 17 tiết/tuần, nghỉ hè tối đa 8 tuần

Dự thảo chế độ làm việc mới: Giáo viên GDTX sẽ dạy 17 tiết/tuần, nghỉ hè tối đa 8 tuần

(NLĐO) - Giáo viên cơ sở GDTX không giới hạn 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm do đặc thù hoạt động nghề nghiệp có nhiều khác biệt so với giáo viên phổ thông.

TP HCM: Học sinh các cấp nghỉ hè từ ngày 22-5

(NLĐO) - Theo khung thời gian, kế hoạch năm học 2022-2023 của UBND TP, học sinh TP HCM từ bậc mầm non trở lên sẽ nghỉ hè từ ngày 22-5

[Infographic] Toàn cảnh lịch nghỉ hè của học sinh cả nước

(NLĐO) - Khung thời gian năm học 2021-2022 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy định thời điểm kết thúc năm học phải trước ngày 31-5. Dưới đây là lịch nghỉ hè cụ thể của 59/63 tỉnh, thành phố trên cả nước

thi tốt nghiệp xét tốt nghiệp ôn thi tốt nghiệp THPT học sinh lớp 1 học sinh cuối cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo