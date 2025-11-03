Nhiều giáo viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tại TP HCM, thắc mắc hiện đã có hướng dẫn quy định chế độ làm việc với giáo viên hệ phổ thông. Vậy với những giáo viên thuộc hệ thống GDTX thì quy định ra sao? Mặt khác, trước thông tin sáp nhập trung tâm GDTX, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thì chế độ làm việc được quy định thế nào, thay đổi ra sao?

Theo Bộ GD-ĐT, bộ vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở GDTX.

Dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên giảng dạy tại trung tâm GDTX, trung tâm GDNN - GDTX, bao gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, định mức tiết dạy, chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động khác ra tiết dạy.

Theo dự thảo, chế độ làm việc của giáo viên hệ GDTX thống nhất với quy định đối với giáo viên phổ thông. Tuy nhiên, có điểm khác: Giáo viên phổ thông không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ nhưng giáo viên cơ sở GDTX không giới hạn 2 nhiệm vụ kiêm nhiệm do đặc thù hoạt động nghề nghiệp có nhiều khác biệt so với giáo viên phổ thông.

Dự thảo thông tư quy định tổng số tiết được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm của giáo viên trong 1 tuần không quá 50% số tiết dạy trung bình trong 1 tuần. Theo lý giải của Bộ GD-ĐT, quy định này nhằm bảo đảm sự phân công công bằng giữa các giáo viên trong cùng trung tâm.

Đồng thời, bảo đảm giáo viên thực hiện hoạt động chính của mình là giảng dạy, giáo dục, khắc phục tình trạng nhiều người mang chức danh nhà giáo nhưng không thực hiện hoặc thực hiện rất ít nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

Học sinh Trung tâm GDTX Chu Văn An đọc sách trong giờ ra chơi

Ngoài ra, theo dự thảo thông tư, do đặc thù thời gian nghỉ hè không cố định 8 tuần như cấp mầm non, phổ thông và giáo viên cơ sở GDTX phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác ngoài hoạt động giảng dạy, giáo dục nên thời gian làm việc của giáo viên không quy định cứng số tuần để linh hoạt trong công tác phân công, bố trí công việc.

Dự thảo thông tư quy định thời gian nghỉ hè của giáo viên thực hiện theo nội quy, quy chế của cơ sở GDTX, tối đa 8 tuần, tối thiểu 4 tuần. Ngoài ra, không quy định thời gian nghỉ hè đối với giám đốc, phó giám đốc như với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông do tính chất công việc của trung tâm có nhiều hoạt động giáo dục, đào tạo trong thời gian nghỉ hè của học sinh.

Dự thảo thông tư cũng quy định định mức tiết dạy trung bình trong 1 tuần của giáo viên giảng dạy chương trình GDTX là 17 tiết để bảo đảm tính thống nhất, do thực tế giáo viên này dạy cả chương trình cấp trung học cơ sở, dạy cả chương trình cấp THPT.

Đồng thời, theo dự thảo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở GDTX, sẽ chỉ có 1 vị trí giáo viên GDTX trong cơ sở GDTX. Định mức tiết dạy đối với nhà giáo giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc bảo đảm thống nhất với quy định về định mức tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông và giữ quy định về định mức tiết dạy của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay.

Các quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn ra tiết dạy bảo đảm thống nhất với quy định đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

Nếu có thêm nhiệm vụ khác cần giảm định mức tiết dạy hoặc quy đổi, giám đốc sẽ căn cứ vào mức độ phức tạp và khối lượng công việc để dự kiến số tiết dạy quy đổi. Nội dung này phải được đưa ra thống nhất tại cuộc họp tập thể của trung tâm. Sau khi có ý kiến thống nhất, giám đốc quyết định số tiết dạy quy đổi đối với nhiệm vụ và báo cáo Sở GD-ĐT bằng văn bản.