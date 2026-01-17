HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy

Đặng Trinh

(NLĐO)- Từ thực tế nhiều vụ cháy xảy ra tại hẻm nhỏ xe chữa cháy khó tiếp cận, học sinh ở TPHCM chế tạo thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy

Sáng 17-1, Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức vòng tuyển chọn dự án, đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Nhiều đề tài nghiên cứu của học sinh thể hiện sự đột phá, tính ứng dụng cao vào thực tiễn khiến người tham dự bất ngờ.

Tại vòng xét duyệt hồ sơ, Ban tổ chức thẩm định 1.574 đề tài với hơn 300 đề tài cá nhân, khoảng 2.850 học sinh tham gia.

Vòng phỏng vấn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố diễn ra trong 4 ngày. Ban giám khảo phỏng vấn trực tiếp học sinh của 1.574 đề tài đạt yêu cầu và chọn được 120 đề tài vào vòng tuyển chọn dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết từ 120 đề tài này, hội đồng giám khảo sẽ rà soát, tuyển chọn 13 đề tài tiêu biểu nhất đại diện TPHCM tham dự các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy - Ảnh 2.

Cuộc thi cấp quốc gia năm nay dự kiến tổ chức tại Hà Nội.

Nhiều đề tài đột phá, tính ứng dụng cao

Xuất phát từ thực tế nhiều vụ cháy xảy ra tại các hẻm nhỏ xe chữa cháy khó tiếp cận, hai học sinh Trọng Nhân và Văn Toàn của Trường THPT Bình Chánh, xã Bình Chánh đã lên ý tưởng chế tạo thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy.

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy - Ảnh 3.

Hai học sinh Trọng Nhân và Văn Toàn

Nói về nghiên cứu, hai em cho biết thiết bị được thiết kế dưới dạng drone, có khả năng tiếp cận nhanh và thực hiện hai phương án chữa cháy. Thứ nhất là cơ chế thả bóng chữa cháy xuống điểm cháy. Thứ hai là cơ chế phun nước, drone có thể hút nước trực tiếp từ mặt đất để phun lên đám cháy. Cách làm này giúp kéo dài thời gian hoạt động và đảm bảo khả năng chữa cháy liên tục.

Đặc biệt, thiết bị đã thử nghiệm trong tình huống cháy giả định tại trường học với kết quả khả quan. Để khắc phục hạn chế khi gặp gió mạnh, hai học sinh cho biết có thể tích hợp thêm hệ thống cân bằng tự động và cảm biến đo gió nhằm điều chỉnh tốc độ động cơ giúp thiết bị ổn định hơn.

Học sinh TPHCM nghiên cứu thiết bị bay không người lái hỗ trợ chữa cháy - Ảnh 4.

Hai học sinh Cao Thắng và Quang Thắng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nghiên cứu đề tài dự báo nguy cơ mất rừng tại Việt Nam

Hệ thống dự báo nguy cơ mất rừng

Trong khi đó, ở một đề tài khác, trước thực trạng suy giảm rừng nghiêm trọng, hai học sinh Cao Thắng và Quang Thắng của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán) đã nghiên cứu đề tài dự báo nguy cơ mất rừng tại Việt Nam. "Nhóm mong muốn hỗ trợ lực lượng kiểm lâm chủ động hơn trong công tác bảo vệ rừng"- đại diện nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu, hiện đa số hệ thống trên thế giới chỉ dừng lại ở việc phát hiện mất rừng khi diện tích rừng đã bị xâm hại. Nhóm học sinh đề xuất xây dựng hệ thống có khả năng dự báo nguy cơ mất rừng trước khi sự việc diễn ra.

Nghiên cứu này có sử dụng ứng dụng AI, cụ thể là các mô hình học sâu để phân tích mật độ dân số, mức độ đô thị hóa, độ dốc địa hình và dữ liệu ảnh radar. Hệ thống đưa ra cảnh báo bằng màu đỏ tại các khu vực nguy cơ cao, giúp dự đoán khả năng mất rừng trong những tháng tiếp theo.

"Việc nghiên cứu khoa học mang lại cho học sinh hành trình học tập ý nghĩa. Đó là quá trình vận dụng kiến thức, tìm tòi chuyên sâu, trải nghiệm thực tiễn và chấp nhận sai sót để có kết quả cuối cùng. Quá trình đó hình thành tư duy phản biện, phương pháp làm việc khoa học và khả năng giải quyết vấn đề. Đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển cá nhân lâu dài của các em"- ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, nói.

