Giáo dục

Học tập suốt đời để trở thành công dân số, công dân toàn cầu

Hồng Đào- Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO)- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 khẳng định quyết tâm của TP HCM trong việc xây dựng xã hội học tập – Thành phố học tập toàn cầu UNESCO

Sáng 1-10, UBND TP HCM phát động Tuần lễ học tập suốt đời (từ ngày 1 đến 7-10) với chủ đề: "Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM (giữa) cùng bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, phất cờ hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Động lực then chốt cho sự phát triển

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết chương trình hướng đến mục tiêu chung là xây dựng xã hội học tập, bảo đảm mọi công dân đều có cơ hội học tập suốt đời, bình đẳng và bền vững.

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 2.

Toàn cảnh lễ phát động

Năm nay, TP HCM tiếp tục khẳng định một bước tiến mới: Học tập không chỉ để tích lũy tri thức mà còn là động lực phát triển bản thân, làm chủ công nghệ, góp phần dựng xây một Việt Nam phồn vinh, hùng cường. Bước vào thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật…, tri thức và công nghệ đang trở thành động lực then chốt cho sự phát triển.

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, phát biểu tại chương trình

Để không bị tụt hậu, đồng thời góp phần xây dựng TP HCM trở thành "TP học tập toàn cầu" – nơi tri thức, công nghệ và sáng tạo gắn liền với mọi hoạt động đời sống – mỗi người dân cần tích cực tự học, học tập suốt đời và coi chuyển đổi số trong học tập, lao động là nhiệm vụ cấp thiết.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay là dịp để các cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư, gia đình và từng công dân khẳng định tinh thần học tập suốt đời gắn với chuyển đổi số; nâng cao kỹ năng số, khai thác hiệu quả công nghệ phục vụ học tập, lao động và đời sống. Qua đó, cùng chung tay xây dựng một TP hiện đại, văn minh, nhân văn, nghĩa tình – TP học tập toàn cầu UNESCO.

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi

"Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, lãnh đạo TP kêu gọi các sở, ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã, đặc khu, các trường học, trung tâm, thiết chế văn hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mọi công dân được học tập thường xuyên, liên tục. Mỗi gia đình, dòng họ cần phát huy truyền thống hiếu học, nêu gương cho thế hệ trẻ; mỗi công dân TP HCM hãy xây dựng ý thức tự học, "học nữa, học mãi" để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, đóng góp vào sự phát triển chung"- ông Hiếu phát động.

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 5.

Ban tổ chức đã trao học bổng cho 16 gương điển hình trong học tập suốt đời

Học tập không bao giờ quá muộn

Hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời", anh Trần Tiến Phước (40 tuổi) vừa tốt nghiệp THPT, chia sẻ: "Tôi muốn học để làm gương cho con để con tin tưởng học tập là con đường tốt nhất. Học tập để tôi có cơ hội bù đắp, có tấm bằng thời trẻ không có cơ hội thực hiện. Tôi muốn nhắn nhủ đến các em đừng để bỏ qua cơ hội, học tập không bao giờ là muộn".

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 6.

Anh Trần Tiến Phước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Anh Phước đang làm việc trong ngành thoát nước tại TP HCM. Ban ngày đi làm, buổi tối anh là học viên tại Trung tâm GDNN- GDTX quận 8. Do hoàn cảnh trước đây chưa có điều kiện học hết THPT và thi tốt nghiệp nên nay khi có cơ hội, anh quyết tâm quay lại học tập để hoàn thành ước mơ còn dang dở.

Học tập để trở thành công dân số, công dân toàn cầu - Ảnh 7.

Xe loa tuyên truyền Tuần lễ học tập suốt đời trên các tuyến đường

Được biết, cùng thời điểm, 168 phường, xã và đặc khu trên toàn TP cũng đồng loạt tổ chức lễ khai mạc nhằm lan tỏa tinh thần học tập suốt đời rộng khắp. Đặc biệt, lễ phất cờ phát lệnh diễu hành với 28 xe loa từ các phường thuộc quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Phú Nhuận và Bình Thạnh (cũ) đã cổ động qua các tuyến phố trung tâm, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng xã hội học tập. Ban tổ chức đã trao học bổng cho 16 gương điển hình trong học tập suốt đời.

Tin liên quan

TP HCM phát triển văn hóa đọc để thúc đẩy học tập suốt đời

TP HCM phát triển văn hóa đọc để thúc đẩy học tập suốt đời

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao bằng công nhận cho TP HCM đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2

Phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa học tập trong gia đình

Gia đình và văn hóa học tập không chỉ dừng lại ở trường học

Rơi nước mắt những câu chuyện vượt khó trong học tập

(NLĐO) – Những người trong hội trường đã không cầm được nước mắt khi nghe những câu chuyện trải lòng về vượt khó của các tân sinh viên

