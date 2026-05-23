Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận kỷ lục Chương trình nghệ thuật quy tụ số lượng người cùng biểu diễn đàn Tỳ bà nhiều nhất tại Việt Nam - 133 người, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026).

Trong Chương trình nghệ thuật "Đoàn viên" do Tổ Bộ môn Tỳ bà thuộc Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện, 133 nghệ sĩ Tỳ bà đã hội tụ từ khắp mọi miền đất nước.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón nhận Kỷ lục số người trình diễn đàn Tỳ bà nhiều nhất.Ảnh: ÁI VÂN

Sự quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ tạo nên một cuộc "Đoàn viên" vô cùng ý nghĩa, được ví như một dòng chảy xuyên suốt giữa truyền thống - kế thừa - sáng tạo - phát triển, với hệ thống các tác phẩm được lựa chọn rất kỹ, vừa mang giá trị kinh điển, vừa có những tìm tòi sáng tạo mới.

Phát biểu tại lễ nhận danh hiệu, TS- NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, cho biết năm 2026 là một cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng - kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện.

Nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật đỉnh cao chào mừng sự kiện trọng đại này, đêm nhạc "Đoàn viên" do Tổ Bộ môn Tỳ bà thuộc Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, nó là sự kết nối các thế hệ từ những bậc tiền bối, các nghệ sĩ gạo cội đến những giảng viên trẻ và các em sinh viên thế hệ kế cận.

Thanh âm của 133 cây đàn Tỳ bà cùng hòa nhịp tại Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện chính là tiếng lòng, là biểu tượng cho sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc bền bỉ, khẳng định mạnh mẽ sức sống vượt thời gian của âm nhạc truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập.