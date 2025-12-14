HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt

Yến Anh, ảnh: Thắng Đặng

(NLĐO)- Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức 3 lần liveshow tại Mỹ Đình, một kỷ lục mà chưa từng có nghệ sĩ trong nước nào chạm tới.

Tối 13-12, 40.000 khán giả đã có măt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, để thưởng thức "live concert Mỹ Tâm 2025 - See the light". Sô diễn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật hơn 25 năm của Mỹ Tâm, cũng là một "siêu concert" với sân khấu hoành tráng. 

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt - Ảnh 1.

Mỹ Tâm mang đến cho khán giả một sô diễn kỷ lục, chương trình kéo dài tới 4 giờ

Mỹ Tâm gọi "See the light" là "thời khắc lịch sử". Concert được mở màn bằng những giai điệu bay bổng, dẫn dắt người nghe qua từng trang ký ức của Mỹ Tâm. Những ca khúc như "Rực rỡ tháng năm", "Giấc mơ tình yêu", "Nhé anh" mở đầu với giai điệu lãng mạn và đầy cảm xúc. Khán giả được đưa vào không gian đầy hoài niệm của những năm tháng thanh xuân, nơi âm nhạc góp phần định hình ký ức cá nhân và tập thể.

Tiếp theo là các bài hát giàu cảm xúc, trầm lắng như "Muộn màng là từ lúc", "Nơi mình dừng chân", "Hẹn ước từ hư vô" và "Nếu có buông tay". Đây đều là những ca khúc đã ăn sâu vào trái tim nhiều thế hệ khán giả.

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ đưa khán giả đưa vào không gian đầy hoài niệm của những năm tháng thanh xuân

Một điểm nhấn thú vị khác là ngay sau khi trình diễn"Nơi mình dừng chân", Mỹ Tâm cũng chính thức công bố dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào mùa Xuân năm 2026. Đây không chỉ là một cú "chơi lớn" đúng nghĩa trên sân khấu âm nhạc, mà còn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của cô với điện ảnh - lĩnh vực mà khán giả vẫn luôn chờ đợi cô tái xuất sau những lần chạm ngõ đáng nhớ trước đây.

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt - Ảnh 3.

Cô cũng công bố dự án phim được chờ đợi vào mùa xuân 2026

Mỹ Tâm luôn có cách kể một câu chuyện qua từng nhịp điệu và màu sắc giai điệu. Khi concert chuyển sang phần giữa, không khí sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với những bản nhạc giàu năng lượng như "Vì em tất cả", "Sai", "Đừng hỏi em" hay "Ngày anh ra đi". Đây là lúc khán giả đắm mình vào những cảm xúc được biểu đạt bằng giọng hát đầy nội lực và sức sống của nữ ca sĩ.

Mashup "Anh đợi em được không - Đưa nhau đi trốn và Xích lô - Đi theo bóng mặt trời" là một trong những điểm nhấn rực rỡ nhất trong "See the light". Đây không chỉ là màn kết hợp đơn thuần giữa Mỹ Tâm và Đen, mà còn là khoảnh khắc sân khấu bùng nổ khi hai cá tính âm nhạc tưởng chừng khác biệt lại hòa quyện đầy tự nhiên và phóng khoáng. Hai nghệ sĩ tung hứng với nhau đầy ăn ý, tạo nên một bức tranh âm nhạc nhiều lớp, giàu cảm xúc.

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt - Ảnh 4.

Mỹ Tâm và Đen có màn kết hợp ăn ý

Không chỉ gây ấn tượng bằng phần trình diễn, Mỹ Tâm còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc và tiếng cười. Màn trò chuyện thân thiết, dễ thương giữa cô và Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi thích thú bởi sự tự nhiên, hóm hỉnh và tình cảm chân thành giữa hai nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của loạt khách mời như Đức Phúc, Erik và Trúc Nhân góp phần làm bức tranh âm nhạc của đêm diễn thêm đa sắc, sôi động nhưng vẫn giữ được sự gắn kết xuyên suốt.

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ rất được lòng khán giả hâm mộ

Ở phần kết, hình ảnh Mỹ Tâm lái chiếc xe đạp được trang trí đầy hoa, thong thả di chuyển đến từng khu vực khán đài, đã chạm đến cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả.

Khoảnh khắc ấy không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn gợi lại ký ức về một Mỹ Tâm giản dị, mộc mạc trong những ngày đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Một cái kết đủ để người xem mang theo cảm giác bồi hồi rất lâu sau khi đêm diễn khép lại.

Mỹ Tâm phá kỷ lục của bản thân, đi vào lịch sử nhạc Việt - Ảnh 6.

40.000 khán giả có măt tại "See the light"

Tin liên quan

Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp

Mỹ Tâm tiết lộ bí quyết trẻ đẹp

(NLĐO) - Mỹ Tâm hài hước cho hay bí quyết trẻ đẹp của mình là cô chăm chỉ ăn hoa quả trong vườn nhà.

Mỹ Tâm See the light
